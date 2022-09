Serena alarga su despedida; sigue avanzando

Serena Williams derrotó a Anett Kontaveit 7-6 (7-4), 2-6, 6-2 para avanzar a la tercera ronda del US Open, que según ella, será el último torneo competitivo de su legendaria carrera.

A los casi, 41 años de edad, los 5 años de su hija, Serena jugó anoche su sexto partido del 2022 ante Kontaveit, la segunda cabeza de serie del torneo, la segunda jugadora del ranking mundial y unos 14 años menor que ella.

“Todavía me queda un poco. Ya veremos. El US Open lo veo como un bono, no tengo nada que probar. No tengo nada que ganar. No tengo nada que perder. No he jugado así desde 1998. Lo estoy disfrutando”, dijo Williams tras un partido donde mostró emociones y temperamento.

Serena ganó por primera vez bajo las luces del Arthur Ashe de Nueva York en 1999, cuando tenía 17 años. Ahora, 23 años y 23 títulos importantes después vive cada set como si fuera el último.

Williams no se presiona a sí misma, con todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera, incluidos seis títulos del US Open.

La pregunta ahora es, después de noquear a la segunda tenista del planeta: ¿Podrá Serena llegar a la cima y ganar este torneo? ¿Podrá seguir estando a la altura de las circunstancias? Si gana, será su Grand Slam número 24, más que cualquier otra jugadora en la Era Abierta y empatada en general en la marca de su carrera con Margaret Court. También será su séptimo título récord en el US Open, uno más que Chris Evert.

Williams ahora tiene marca de 51-11 contra cabezas de serie y de 18-6 cuando se enfrenta a una cabeza de serie superior en Nueva York. También tiene marca de 24-9 contra las 10 mejores cabezas de serie.

