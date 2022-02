Guerrero.- En Acapulco se escribe una nueva historia entre Rafael Nadal y Daniil Medvedev, dos grandes del tenis mundial que hace 26 días se enfrentaron por el título del Abierto de Australia. Ahora sus estatus han cambiado, el tenista ruso subió a lo más alto del ranking en el Abierto Mexicano de Tenis, y el español es el más ganador de Grand Slam.

Del recuerdo de casi cinco horas de una final entre ambas estrellas en Melbourne Park a la semifinal en la Arena GNP Seguros. Una revancha que es posible en el ATP 500 al venir de la siguiente ruta: en cuartos de final, Nadal y Medvedev vencieron, respectivamente, a Yoshihito Nishioka (103°) por 6-2, 6-3 y a Tommy Paul (39°) con parciales de 6-0, 7-6 (5).

La semifinal representa el sexto enfrentamiento entre ellos y el historial lo lidera el español por 4-1 con victorias en Montreal, US Open, ATP Finals 2019 y hace poco, en Australia. El único triunfo de Daniil fue en el Torneo de Maestros en la edición 2021.

"Estamos en un torneo diferente. Él es el número uno y ya vimos lo difícil que es ganarle. Necesito estar a mi cien por cien. Estoy con ganas de jugar el partido. Estar en semifinales de Acapulco, con el poco tiempo que he tenido después de Australia, es una muy buena noticia", dijo Nadal en conferencia de prensa.

Rafa Nadal viene enrachado con 13 victorias consecutivas por primera vez en su carrera y se encuentra en país conocido, pues ha jugado seis veces el Abierto de Acapulco, donde se ha coronado tres veces, en 2005, 2013 y 2020.

"Es un sueño la manera cómo he empezado la temporada, es mejor de lo que hubiera soñado. Hace dos meses si me dicen estos resultados casi te lo firmo. Hasta el momento, he jugado muchos momentos bien, pero hay que ir 'despacito' y con los pies en el suelo. Respeto por el deporte, los rivales".

En la otra semifinal, se encuentra Stefanos Tsitsipas (4°) contra Cameron Norrie (12°). El tenista griego alcanzó el año pasado de su debut en Acapulco la final que perdió contra Alexander Zverev. Mientras que el británico Norrie, se encuentra en el ranking más alto de su carrera y hace una semana levantó el título del Delray Beach Open en Florida, para reclamar su tercer título en el ATP Tour.

Con este cuadro semifinales, el Abierto Mexicano cuenta con tres jugadores de su Top 5 de invitados, en instancias de definición.

