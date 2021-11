La falta de competencia interna, poca variabilidad táctica y en elevado promedio de edad cobraron factura a la Selección Mexicana en el último año. El entrenador mexicano, Jacques Passy, encargado de República Dominicana, realiza un análisis de los aspectos macro que llevaron a la selección nacional a bajar su rendimiento del 94% de efectividad en 2019 al 65% en 2021.

A falta de un partido amistoso contra Chile el próximo 8 de diciembre, la Selección Mexicana cumplió con su calendario de partidos oficiales del 2021, pero a diferencia del inicio de la era Gerardo Martino, en el que el timonel navegó por 17 partidos con un sólo descalabro y 16 victorias, en el último año el rendimiento del equipo cayó con 13 partidos ganados, 4 empates (3 contra Estados Unidos) y 5 derrotas. Recordemos que en 2020 la competencias entre selecciones se vieron frenadas por la pandemia, por lo que ese año México únicamente vio actividad en cinco partidos amistosos contra rivales de Europa y Asia, en los que ganó cuatro duelos y empató uno.

“Hemos ido en rendimiento de mayor a menor. Empezamos muy bien el 2019 y parte del 2020, cuando empezó la pandemia. Después de esos meses que estuvimos todos sin actividad, nos costó reacomodarnos y creo que desde junio a esta parte todavía no hemos completado partidos de alto rendimiento, sí hemos tenido momentos pero no hemos sido aquel equipo que pudimos ver en 2019. Creo que hay mucho trabajo por delante, más allá de que los tiempos se acortan y entramos en el último año de este proceso”, compartió con El Economista Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana.

Passy encuentra tres aspectos principales en la baja de rendimiento del equipo, uno de ellos es una especia de sobre-estabilidad en las convocatorias de Gerardo Martino. Si bien a Juan Carlos Osorio se le criticó por una inestabilidad en la rotación de una base de 22 o 24 jugadores que podían ser titulares en diferentes formaciones y sistemas, con Martino ocurre lo contrario, su base es corta, lo que también corta la competencia interna.

“Igual y no quieres tener a 25 jugadores rotando todo el tiempo, pero tampoco quieres tener 12 ó 14, porque es muy corta. El número ideal es llegar a tener 17 a 20 jugadores que compitan para ser titulares. Hoy veo que no se cambia, no se buscan tantas variables como yo pienso que se podría tener con la calidad de jugadores que tiene México. Lo que pasa cuando ya tienes la misma alineación y la misma base siempre, encuentras que ya se conoce mucho al equipo y cuando esto pasa el equipo empieza a estancarse en sus variables”, dijo Passy.

En segundo lugar, el entrenador de República Dominicana abona que hasta este momento México ha tenido poca variabilidad táctica. Si bien se ha mantenido una formación, idea de juego y sistema, al mismo tiempo, la Selección comienza a ser repetitiva, los que hace que sus rivales conozcan muy bien al equipo. De acuerdo a datos de Transfermarkt, Martino sólo ha cambiado el sistema 4-3-3 ofensivo en 10 ocasiones en 44 partidos.

“En Estados Unidos si juega Ricardo Pepi, Giovanni Reyna, Christian Pulisic o Timothy Weah te van a cambiar la manera de atacar, de distribuir el juego y México no. México por ahora ha jugado con un 4-3-3 muy básico y se marca de manera más sencilla a sus extremos, se generan superioridades tácticas en las zonas en las que ataca y esto conlleva a que sea más sencillo para los rivales poder plantear partidos tácticamente”.

Finalmente, el técnico considera que la Selección Mexicana debe rejuvenecer. De acuerdo al medio Statiskicks, el promedio de edad de la plantilla de Estados Unidos en su duelo contra México fue de 23.6 años, mientras que el del equipo dirigido por Gerardo Martino fue de 28.9 años.

“Ese promedio de edad empieza a generar problemas. No te estoy diciendo que ya tiene 34 y ya es insostenible, pero cuando una base de jugadores tan jóvenes como la que tiene México tan interesantes, que viene de ser medallistas en Juegos Olímpicos, pienso que muchas posiciones ya requieren un recambio y la competencia interna. Hoy en ese sentido veo al equipo un poco estático y creo que esto está empezando a cobrar factura”.

El director técnico de también observa un crecimiento del nivel en los equipos de la región de Norteamérica de la Concacaf encabezado por Estados Unidos y Canadá. Ambos países han colocado a más jugadores en Europa de los que actualmente tiene México.

“El mejor futbol del mundo no se juega en la Liga MX, ni en la MLS, no se juega en América, se juega en Europa. Entonces los jugadores nacionales no se forman con los 40 días que están concentrados con la selección, se forman en lo 330 días que están con sus clubes y quieres que estén en los mejores clubes del mundo. Si hay una producción baja obviamente hay un estancamiento de muchos jugadores”, señaló.

Rendimiento de la Selección Mexicana en la era Gerardo Martino

En 2019:

17 partidos disputados

1 perdido

16 ganados

94% efectividad

En 2020:

5 partidos disputados

4 ganados

1 empate

86.6% efectividad

En 2021:

22 partidos disputados

13 ganados

4 empates

5 derrotas

65% efectividad

Verdugos de la Selección Mexicana

Estados Unidos 3 veces en 2021 (Final Nations League, Final Copa Oro, Elimintatorias mundialistas)

Ecuador en 2021 (amistoso)

Argentina en 2019 (amistoso)

