En una década, el apellido Schumacher ha vivido un giro de 180 grados: 2011 fue el último año en que Michael Schumacher terminó en el Top 10 del campeonato de Fórmula 1 (octavo lugar), en 2012 se retiró, en 2013 entró en coma por un golpe en la cabeza, en 2014 salió del hospital y en 2020 fue diagnosticado con osteoporosis.

El todavía máximo ganador de F1 (siete títulos, empatado por Lewis Hamilton en 2020) vio a su vida dar un vuelco que lo alejó no solo del automovilismo, sino de la escena pública, pues su familia no habla ante los medios de su recuperación.

Tampoco lo hace su hijo Mick Schumacher, quien fue el testigo de aquel brutal golpe en los Alpes en 2013. Siendo un adolescente de 14 años, vio a su padre perder el control mientras esquiaban juntos. Pero su silencio ante los medios es diferente al ruido que hace en la pista: Mick decidió convertirse en piloto y este 2021 hará su debut en la Fórmula 1.

Con 22 años cumplidos, Mick será el cuarto piloto más joven de la temporada 2021 (solo superado por su coequipero, Nikita Mazepin, Lando Norris, de McLaren, y Yuki Tsunoda, de AlphaTauri) y correrá con la escudería Haas cedido por Ferrari, el equipo que lo formó y en el que su padre ganó cinco de sus siete títulos.

El regreso de su apellido a la F1 ha generado una alta expectativa entre los aficionados. De acuerdo con France 24, un 35% de los suscriptores de la televisora Sky, en Alemania, aseguró que verán más el campeonato debido a la participación de Mick. Pero para el novato, esto no es presión. Está motivado por cimentar los triunfos que ya cosechó en Fórmula 2 y 3.

“No siento ninguna presión para continuar con el apellido o hacer lo que hizo mi padre. La mayor parte del estrés proviene de lo que me pongo, pensando en lo que hice mal y en cómo puedo mejorar. La gente vio las revistas y el lado famoso de mi padre, lo cual comprendo porque ganó cinco campeonatos consecutivos después de mi nacimiento, y es increíble, pero nunca lo vi solo como el 'mejor piloto del mundo’”, escribió Mick en una carta a mediados de 2020, una de las escasas veces que ha hablado sobre Michael públicamente.

La temporada 2021 inicia este 28 de marzo en Bahréin y Mick Schumacher será uno de los 20 pilotos titulares, que mezclan juventud y experiencia. De hecho, seis de sus 19 rivales alcanzaron a competir contra su padre: Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton e incluso el mexicano Sergio Pérez.

El comportamiento de Mick dentro y fuera de la pista hace notar una personalidad sin presiones: “Él sabe lidiar con la fama y con ser un Schumacher. No es una carga para él hablar de su papá, está orgulloso, pero no ha sido fácil vivir el accidente. Se ha hecho un camino con él y con su mamá, no es un chico al que se le vea en fiestas, que publique cosas tontas en redes (sociales), se ve un chico disciplinado y creo que ese será su hándicap para adaptarse al auto de F1”, analiza José Antonio Cortés, experto en automovilismo de ESPN.

Además, agrega el analista, la comparación con su padre no debe ser una prioridad: “no hay presión, al contrario, la carrera de su papá lo motiva. Si él aspira a hacer lo mismo que su padre, se va a frustrar y no lo va a lograr nunca, porque es complicadísimo. Siempre van a existir las comparaciones, pero él no tiene que escucharlas, solo tiene que enfocarse en hacer su trabajo”.

Mick y Michael tienen en común debutar a los 22 años en la F1, aunque su padre lo hizo hasta la fecha 12 de la temporada 1991, cuando terminó en un sorprendente quinto lugar. Mick lo hará desde la fecha 1 de 2021, en Sakhir.

Su palmarés previo a su debut en F1 es similar: Mick ganó dos títulos (Fórmula 3 y Fórmula 2), mientras que su papá ganó tres (Fórmula 3 de Alemania, Grand Prix de Macao y la Fórmula Konig).

No es la primera vez que un apellido tiene la continuación de su legado en la Fórmula 1, pues es una experiencia que han vivido los Rosberg, Fittipaldi, Magnussen, Andretti y, recientemente, los Verstappen. No obstante, el peso de Schumacher es mayúsculo al haberse mantenido 16 años como el máximo ganador de la competencia.

“Es el apellido más célebre de la F1, en sí, es una marca multimillonaria dentro de la competencia, una dinastía y una tradición”, y esto lo hace también atractivo para los patrocinadores, indica Cortés.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Michael Schumacher tiene una fortuna total de 600 millones de dólares, siendo el líder de la rama del automovilismo; le sigue Lewis Hamilton con 285 millones. En 2005, la revista Eurobusiness nombró al alemán “el primer atleta multimillonario del mundo”.

Celebrity Net Worth señala que, estando activo, Schumacher llegó a juntar una fortuna mayor a los 1,000 millones de dólares, cifra que solo han conseguido atletas como Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Tiger Woods, Michael Jordan y, en la última década, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y LeBron James.

“A Haas le beneficia el nombre, pero además es un buen piloto, campeón de la F2, no llega por recomendación, sino por sus resultados. Él solo (Mick) tiene seis patrocinadores, la mayoría de ellos, personales. Económicamente representa tener muchas posibilidades de que se suban otros patrocinadores, todo mundo quisiera estar con un Schumacher y en 2021 los carros tienen reglamento libre”, destaca el analista de ESPN.

Ferrari Driver Academy, Richard Mille, Deutsche Vermögensberatung, Under Armour, Schuberth, Sky, Ravenol y SSI Schaefer son las marcas vinculadas a Mick Schumacher, además de la fundación Keep Fighting, en compañía de su familia.

La escudería con la que Mick debutará es Haas, propiedad del estadounidense Gene Haas, que tiene una fortuna tasada en 250 millones de dólares. El equipo empezó su participación en Fórmula 1 en 2016 y desde entonces se ha mantenido en sociedad con Ferrari. Sin embargo, no ha sido protagonista del mundial de constructores: su mejor posición fue un quinto lugar en 2018, de la mano del francés Romain Grosjean y del danés Kevin Magnussen.

Para la temporada 2021, la escudería recibió el patrocinio principal de Uralkali, una empresa rusa de químicos especializados con un valor de marca de 5,000 millones de dólares, según Forbes, y que pertenece a Dmitry Mazepin.

La entrada de Uralkali causó polémica primero porque el hijo del dueño, Nikita, será piloto titular junto a Mick, pero también porque el monoplaza ostenta los colores de la bandera rusa, que fue prohibida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo por temas de dopaje.

El sueldo estimado de Mick Schumacher durante su debut en F1 será de alrededor de 600,000 dólares por temporada, estiman medios especializados como Dribe Tribe, basado en los primeros salarios que han recibido otros pilotos en los últimos años. Su sueldo será absorbido 50 y 50% por Haas y Ferrari.

“Mick en algún momento va a correr con Ferrari. En 2022 o máximo 2024, porque es un activo realmente de Ferrari, que sigue siendo su patrocinador y lo apoya al igual que Mercedes, porque fue donde corrió su padre en los últimos años”, finaliza José Antonio Cortés.

