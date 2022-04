De cara al último tercio del Clausura 2022 de la Liga MX, Pachuca y Tigres aparecen como los equipos más regulares y hasta ahora han marcado un torneo excepcional, con 25 y 23 puntos, respectivamente, de 30 posibles. En cambio, el semblante de Pumas ha dado un giro hasta acumular seis partidos sin victoria.

Tras la conclusión de la Fecha FIFA de marzo que dejó el boleto al Mundial de Qatar confirmado para 29 selecciones, los torneos de liga en la Primera División se reanudan. El futbol mexicano vivirá su jornada 12 a partir del viernes 1 de abril, entrando en el último tercio antes de la Liguilla.

Hasta ahora, en posición de clasificación directa a la Liguilla se ubican Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas, los primeros dos con rachas positivas. Pachuca acumula cinco partidos ganados al hilo y con sólo un empate y una derrota en todo el torneo es el líder de la clasificación general. El domingo, los Tuzos enfrentarán a Santos como visitante, en un encuentro con tintes especiales para el entrenador hidalguense Guillermo Almada, ya que dirigió casi tres años a los laguneros y los llevó a una final.

El técnico uruguayo se encontrará a unos Santos que estuvieron en el fondo de la clasificación, pero que han repuntado con tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos bajo la dirección técnica del entrenador interino Eduardo Fentanes, quien llegó a suplir el mal balance que dejó Pedro Caixinha, quien solo ganó uno de sus ocho partidos dirigiendo a los de Torreón en 2022.

Por otra parte, Tigres lleva ocho ganados y un empate en sus últimos nueve compromisos, la última vez que perdió fue en la jornada dos contra Puebla. Dos empates y una derrota a lo largo de la campaña lo colocan detrás de Pachuca. También el domingo, en el estadio Universitario, recibirán a los Xolos de Tijuana que, con 14 unidades, ocupan la novena posición.

"Nosotros no tenemos un techo, queremos estar lo más arriba posible”, dijo el técnico Miguel Herrera tras su victoria en la jornada 11 ante Monterrey. Herrera tiene a los felinos con la mejor ofensiva del torneo con 22 goles, nueve de ellos firmados por el francés André-Pierre Gignac, quien marcha como líder de goleo y buscará anotar por noveno partido consecutivo.

En una dinámica opuesta, Pumas ha venido a la baja sin victorias en los últimos seis partidos, de los cuales perdió tres, y se encuentra arañando la zona de repesca. Los universitarios se habían colocado en la cima en la jornada uno y dos goleando a sus rivales, pero poco a poco el estado físico por alternar sus compromisos de Liga MX con los de Concachampions, competencia en la que el martes enfrentarán a Cruz Azul por las semifinales de ida, les ha cobrado factura.

“Lógicamente, lo mismo que ustedes han percibido nosotros también lo hemos sentido, en la acumulación de partidos y de minutos, pero nos parece algo ilógico decir que me enfoco en una cosa y no hago lo otro, cuando nuestra responsabilidad como equipo es afrontar todas las competencias posibles. Se puede notar el cansancio pero eso no va quitar las ganas que tenemos como equipo”, dijo el miércoles en conferencia de prensa el defensa de Pumas, Nicolás Freire.

El equipo del Pedregal también recuperará en su banquillo al técnico Andrés Lillini, expulsado en la jornada 10 contra Cruz Azul.

Al momento, los equipos en problemas de cociente son Necaxa (14), Mazatlán (15), Atlético de San Luis (16), Tijuana (17) y Bravos de Juárez (18). Con sólo dos triunfos en lo que va del torneo, los Bravos se encaminan a pagar una nueva multa económica, después de haber pagado 50 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) al cierre de la temporada 2020-21 por terminar como antepenúltimos en la tabla de cocientes.

La directiva de Juárez hizo un esfuerzo importante añadiendo a Ricardo Ferretti como director técnico para dejar la zona del descenso, aunque hasta ahora no ha tenido efectividad.

