Grupo Pachuca entra por la puerta del Real Oviedo para desembarcar su modelo de negocio y de gestión del futbol en el mercado español. La acción conlleva un balance entre los riesgos al inicio de la inversión, pero los empresarios mexicanos miran mejor hacia las expectativas de los resultados, aquellos que únicamente tienen los equipos de segunda división.

Previo al anuncio oficial de la modificación de las acciones de propiedad del Real Oviedo, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca explica a El Economista los motivos de comprar a Grupo Carso el 51% de las acciones para volverse socios mayoritarios, mientras que el 20% se quedará en manos del empresario Carlos Slim y el 29% restante a socios.

_¿Porqué un equipo español de segunda división es atractivo para el capital mexicano?

“Ofrece mucha estabilidad, reglas muy claras, un proyecto que va a la vanguardia. Tanto el futbol ingles, español y alemán, siempre están a la vanguardia de las mejores prácticas financieras y administrativas, deportivas, hay mucha certidumbre. Es un reto, pero nos han gustado. Somos los que administramos los equipos pero los dueños son los fans. La filosofía de Grupo Pachuca es reinvertir todo. Hemos creado el Salón de la Fama, la Universidad de Futbol, Hospitales, el proyecto de la primera casa club esmeralda (León)”.

Hoy, Grupo Pachuca es el máximo propietario mexicano de equipos de futbol, con cuatro clubes en tres diferentes países. En España con el Real Oviedo, en Chile con el Everton de Viña del Mar y en México con club Pachuca y León. La última propiedad que abandonaron fue en el 2017, cuando después de dos años de acompañamiento, terminó el acuerdo con el equipo argentino Talleres de Córdoba.

“Esta entrada a Europa es importante porque a parte de que España es de los mejores campeonatos del mundo, queremos llevar nuestro proyecto a una ciudad como Oviedo de mucha cultura, deporte, es una gran oportunidad. Agradecemos a Carlos Slim que fue nuestro socio durante seis años y luego volvimos a comprar las acciones. Nos reencontramos. Carlos tuvo ofertas hasta de más envergadura en cuestión económica y prefirió asociarse con nosotros, la familia Martínez y Grupo Pachuca”.

En el 2012, Grupo Carso llevó su capital a un equipo endeudado, y tiempo después, se volvió un héroe. En el 2015, la deuda del Real Oviedo se redujo en un 38% y los ingresos aumentaron un 42, aún así, el déficit seguía siendo de unos 10 millones de euros.

“Es una anécdota bonita porque el equipo me lo habían ofrecido hace 10 años y yo se lo ofrecí a Arturo Elías Ayub, y cuando vio la pasión de los fans de León, adquirieron al club, me invitaron como socio, pero en ese momento no tenía los recursos para asociarme, pero finalmente Carlos Slim salvó al equipo porque estaba a punto de desaparecer y han hecho una labor extraordinaria, porque ahora, el equipo está saneado y sin ningún centavo de deuda”, explica Martínez.

marisol.rojas@eleconomista.mx