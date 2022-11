Qatar 2022 por TV abierta en pantallas de TelevisaUnivision

Al bajar el telón de las transmisiones del Mundial de Rusia 2018, Televisa Deportes dio el siguiente paso en la planeación rumbo a Qatar 2022, que consta de 64 partidos, de los cuales 32 se transmitirán en la TV abierta y por primera vez con la sinergia TelevisaUnivisión.

La diferencia de 9 horas entre México y Qatar marcó la pauta para la elección de los partidos a mostrar, pues en nuestro país hay juegos que iniciarán desde las 4:00 am, pero la televisora mexicana con los derechos de transmisión, decidió que, para cumplir con las expectativas de la audiencia es mejor mostrar la mayoría de los juegos que rondarán en el mediodía. Entre la oferta se incluye el partido inaugural, todos los de la Selección Mexicana, el España vs Alemania (de la primera fase) y los encuentros donde esté Brasil, Argentina, Portugal, Uruguay, Estados Unidos. Posteriormente, se verán cuatro partidos de octavos de final, dos de cuartos, las semifinales y la Final.

_De acuerdo al perfil del fan de la Selección Mexicana ¿Cómo se define el telespectador en este Mundial de Qatar?

“El Mundial es un evento muy particular, porque se suman audiencias que normalmente no consumen futbol. Tradicionalmente hablaríamos que un partido de futbol lo consumen cierto número de mujeres y hombres, o de cierto nivel económico, pero el Mundial es diferente en un país (Qatar) del que se conoce poco de su cultura, tradiciones. Los hábitos de consumo de este tipo de contenido no son típicos. Es complicado decir a qué demográfico vamos”, respondió a El Economista, Alberto Sosa, Director General de Televisa Deportes.

En cuanto a la cobertura digital, TelevisaUnivisión también tiene los derechos. El servicio de streaming ViX tendrá ocho juegos más en exclusiva y transmitirá 40 encuentros de la Copa del Mundo de manera gratuita en la plataforma. Con la incorporación de ViX, la participación de ingresos en la parte de plataformas digitales incrementó para la televisora llegando a ser mayor al 20%, ubicándose como la mayor cifra histórica. El mercado de streaming de habla hispana, es estima que asciende a más de 600 millones de personas.

“Nuestras plataformas digitales tienen tres características: es contenido original, nativo a la plataforma e inmediato”, dijo Olek Loewenstein, presidente de negocios deportivos globales de Televisa y Univisión.

El Estadio Azteca será ocupado como uno de los centros de transmisión como ícono rumbo al 2026, edición con la que el inmueble sumará su tercer mundial y además busca tener el partido inaugural.

Uno de los conceptos creativos en nuestra conceptualización es que en los Mundiales pasados hemos tratado de llevar a la audiencia a Rusia, Brasil, pero esta vez queremos balancear el llevar a la gente a Qatar, pero también aquí", expresó Olek Loewenstein.

Más de 80 talentos serán parte del equipo mundialista de la televisora, y entre ellos, tendrán referentes del futbol mexicano e internacional como Carles Puyol, Javier Zanetti, Mauro Camoranesi, Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Rafael Márquez, Marcelo Balboa, Jaime Lozano, Matías Almeyda y Ricardo Peláez.

Norma Palafox, Denise Maerker.

