En su primera experiencia como director técnico de un equipo de Primera División, Andrés Lillini sacó de apuros a Pumas, al grado de colocarlos como semifinalistas de la Liga MX. Su estrategia ha sido reconocer sus debilidades y errores para contrarrestarlo con sus fortalezas, así como la confianza en el grupo.

Hasta hace cuatro meses, Lillini se desempeñaba como director de fuerzas básicas, puesto al que arribó en 2017. Tras la renuncia de Michel González como director técnico del primer equipo, días antes de iniciar el torneo Guardianes 2020, Lillini tomó el puesto. Después de 17 semanas, cerró la fase regular con los universitarios como sublíderes. Al equipo también se sumaron elementos que fueron clave esta temporada, como el experimentado portero Alfredo Talavera, además de que Juan Dinenno, quien se integró en enero, contribuyó con 10 de los 29 goles que marcó Pumas en fase regular.

¿Cuál fue el principal cambio que lograste?

“Estar convencidos de lo que hacemos. Por momentos tenemos falencias y las tenemos que suplir sacando lo mejor del equipo, también con la parte del espíritu y el no dejar de correr. Creo que eso nos hace soportar a veces tan malas situaciones que pasamos. La concentración y, por sobre todas las cosas, (los jugadores) creen mucho en ellos mismos, en lo que uno les predica, que no es muy complicado; así, es fácil que nos volvamos fuertes. Hemos crecido en nuestras limitaciones, son varias, sabemos que tenemos que convivir con ellas, afrontarlas y mejorarlas, si no solamente queda en un análisis y no avanzamos”.

El 2019 fue un año para el olvido en Pumas. El torneo Clausura lo cerraron como décimo quintos en la tabla y el siguiente semestre quedaron fuera de Liguilla durante la última jornada al depender de la combinación de resultados de otros equipos. Antes de cancelarse el Clausura 2020, Michel alcanzó a guiar a los universitarios al sexto puesto de la tabla general con 15 puntos de 30 posibles.

La última vez que Pumas se colocó dentro de los primeros tres al término de la fase regular fue en el Apertura 2018. Este 2020 avanzaron como sublíderes con 32 puntos de 51 posibles, la mejor efectividad del conjunto desde el Apertura 2015.

Lo que se pensó que sería un interinato se convirtió en una relación a largo plazo gracias a los resultados positivos. La primera acción de Leopoldo Silva, tras su ratificación como presidente de la institución, fue firmar a Lillini como director técnico del primer equipo hasta 2022.

“Ha sido un extraordinario trabajo que ha hecho Andrés. Lo conozco desde hace muchísimos años que llegó a México, a Morelia, hemos tenido una gran relación todo este tiempo. La comunicación que tenemos ahora es fundamental para todo lo que se ha logrado. (...) Andrés, a lo largo de esta temporada, ha logrado generar un equipo, que es lo más importante”, señaló Jesús Ramírez, director deportivo de Pumas.

Las casas de apuestas Caliente, Strendus y Betcris colocan como favorito a Cruz Azul en el duelo de semifinal. De los cuatro equipos instalados en dicha fase, Pumas es la plantilla menos valiosa y Cruz Azul, su próximo rival, la más costosa, duplicando su valor. Según el portal Transfermarkt, el jugador más valioso de los felinos es el delantero Carlos González con un valor de 3.8 millones de dólares. En comparación, Roberto Alvarado, mediocampista del Cruz Azul, está valuado en nueve millones.

Robert Dante Siboldi, director técnico de Cruz Azul, ha podido estudiar a Lillini, tiene muy presente el partido contra Pumas que se dio en la última fecha del torneo; en esa ocasión, los universitarios vencieron dos a uno a La Máquina en el Estadio Azteca.

“El equipo es muy aguerrido, ha recuperado esa mística que siempre ha caracterizado a Pumas y sus aficionados están muy orgullosos de eso. Ha hecho un excelente trabajo y va a ser un muy buen duelo, una serie muy pareja y fuerte. Nosotros vamos paso a paso, a enfrentar el partido que viene que toca de local para poder sacar ventaja y cerrar en CU”, analizó Siboldi.

Desde el punto de vista de Paulo Pezzolano, director técnico del Pachuca, quien enfrentó a Pumas en cuartos de final, los universitarios de Lillini son un rival fuerte, aunque consideró que la suerte jugó a favor de estos últimos en el partido de ida, pues sus Tuzos erraron oportunidades claras de gol. En el partido de vuelta, el conjunto felino generó dudas, pues si bien fueron capaces de mantener la portería en cero, tampoco capitalizaron marcando gol.

“Lillini mostró muy buen trabajo con Pumas. Es un equipo que casi no perdió en la liga, quiere decir que es un equipo durísimo”, expresó Pezzolano.

Andrés Lillini

Lugar de nacimiento: Santa Fe, Argentina

Edad: 46 años

Primer juego con Pumas: 26/07/2020

Contrato hasta: 31/12/2022

Efectividad en fase regular: 62%

Formación preferida: 4-4-2

Experiencia previa:

• Segundo entrenador en Gimnasia y Esgrima (Segunda Divisón de Argentina)

• Coordinador de la cantera en CSKA Moscú (Rusia)

• Coordinador General de Futbol Juvenil en Boca Juniors

• Director de Fuerzas básicas en Monarcas Morelia

