Con contenidos adicionales en formato digital, Pumas vislumbra una futura plataforma de suscripción para generar nuevos ingresos. En enero lanzó Auriazoom, material de video con información y entrevistas al interior del equipo; Raúl González, director de comunicación y relaciones públicas del club, prevé poder monetizar sus contenidos en dos años.

"Tenemos un acuerdo con AYM Sports, que es una cadena de deportes que transmite varios partidos y los vende a las diferentes televisoras, por ejemplo, los partidos de sub 17 y sub 20 de local. Estamos creando una parrilla de contenido que sea lo suficientemente atractiva para que alguien pueda empezar a pagar una suscripción, no solamente por ver sus partidos, sino, poner dentro de esa barra de contenido reality shows, programas de revista como es Auriazoom, programas con celebridades", precisó.

Los patrocinadores también influyen en el desarrollo de contenidos online. González explicó que en los últimos cuatro años, la presencia en redes sociales ha tomado relevancia y las marcas incluyen en sus contratos proyectos digitales. Suzuki, por ejemplo, presenta "Color”, contenidos de video de detrás de cámaras de cada encuentro para la rama femenil y varonil, y “Desde la Cancha”, videos de entrevistas con los jugadores, es presentado por DHL. Banca Mifel, Caliente y Tecate se encuentran igualmente interesados en las plataformas digitales del club.

"Ya es común ver a marcas peleando más espacios digitales que espacios en vallas o espectáculos de medio tiempo. El club siempre está dispuesto a abrirles la puerta para encontrar estas nuevas propiedades digitales. Antes, vender publicidad en el pecho, en la espalda o en una manga significaba totalmente la operación de un club, hoy no. A medida que se van creando estos medios, necesitan de más gente y profesionales para que los podamos desarrollar de mejor forma y que podamos entregar un buen contenido para que estas relaciones sean duraderas".

De esta forma, el club se adapta a los nuevos formatos de comunicación, con programación on demand, para un público joven como el universitario. González indicó que al estar ligados a una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tienen una plataforma robusta de público joven, por lo que el core de su audiencia se encuentra entre los 15 y 30 años y tienen un nivel socioeconómico diverso.

González compartió que el fan digital de Pumas consume principalmente video, en segundo lugar imágenes y texto en menor medida. Los más jóvenes tienen interés en redes como TikTok, sin embargo Facebook, Twitter, YouTube e Instagram no pasan de moda. Es un fan que está en constante contacto con las noticias, los medios de comunicación y emite su propia opinión.

Sin embargo, no dejan de lado al fan que los ha acompañado desde hace más de 30 años, pues para éste desarrollaron contenido en formato newsletter, grupos de difusión en WhatsApp y trabajan en sociedad con la televisión.

"Tratamos de llegar a ellos de manera más personal. Este tipo de aficionado, que es un poco más grande, lo que quiere no es ver que haya una playera de Pumas, sino probársela, sentirla. También es muy importante que ataquemos al público joven, porque es él quien induce al mayor a que navegue en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. En la medida que ellos le dicen a los padres o a los abuelos que hay nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicarse, nos viene de maravilla porque sabemos que al final, el poder de compra real, hablando de mercadotecnia, lo tiene la gente mayor. Entonces es atacar por dos frentes".

Actualmente solo Chivas cuenta con contenido por suscripción para sus fans, a través de Chivas TV, mientras que clubes como Diablos Rojos, Rayados, Cruz Azul, han incorporado a sus patrocinadores a la presentación de contenido en las redes sociales del club, como en la previa, resumen o color, así como incitar al público suscribirse al boletín electrónico del club sin costo. Santos, por ejemplo, genera contenido para Spotify o listas de reproducción como Santos TV, pese a no estar patrocinados.

