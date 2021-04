El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una universidad con mucho éxito en lo académico y deportivo, de la que están emergiendo atletas como Valente Mendoza Falcón, campeón de atletismo que en 2019 obtuvo dos medallas de oro en los 400 metros planos y relevo 4x400 en la Universiada Mundial de Nápoles 2019, estableciendo un nuevo récord en nuestro país con un tiempo de 3:02.89.

El deporte en ITSON

Creado por iniciativa ciudadana en 1965, el Instituto Tecnológico de Sonora surge bajo la necesidad de contar con educación de calidad. Su sello deportivo: Potros. Actualmente es una universidad con alto nivel académico, instalaciones deportivas vanguardistas, entrenadores calificados, más de 23 disciplinas y programas integrales para el desarrollo de los alumnos en el deporte.

ITSON se ha esforzado mucho en impulsar el deporte a nivel colegial. El Director del Departamento de Deporte y Salud, el Mtro. Humberto García Reyes, ha enfrentado el reto de mantener ese esfuerzo al sostener a los equipos deportivos a pesar de la pandemia.

García colaboró en ITSON del año 1999 al 2013 como director de Deporte y Salud; del 2013 al 2020 se desempeñó como Coordinador de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico en la misma Institución; en 2020 el rector, Dr. José Héctor Hernández López, lo invitó a retomar la dirección de Deporte y Salud.

Talento innato

Desde que el Mtro. García Reyes retomó las riendas de Deporte y Salud en ITSON, está en constante innovación, junto con sus colaboradores, ante el reto que ha supuesto la contingencia sanitaria, y han podido adaptarse a las nuevas formas de trabajo. “Para mí ha sido un reto interesante para poner todo en orden y ver cómo trabajaremos; el mundo cambió y estamos aprendiendo a vivir con esto, independientemente de que mejore, pero hay cosas que llegaron para quedarse” comentó.

A nivel deportivo ITSON ha dado muy buenos resultados a pesar del poco presupuesto. Ha destacado en el futbol americano, béisbol, soccer, atletismo, judo, lucha, entre otros, debido a que las personas de la región tienen una estructura física idónea para convertirse en atletas de alto rendimiento, sobre todo en aquellos deportes de fuerza y velocidad. García señaló que al estar en una zona donde hay mucho talento, siempre buscan que la preparación académica de los coaches tenga un perfil deportivo para detectar y potenciar ese talento.

Aunado a esto, García dijo que siempre ven el cómo sí hacer las cosas porque están convencidos de que la innovación es la clave.

Agregó que la promoción de ITSON en el deporte y la calidad del desempeño de sus atletas en los campeonatos nacionales es muy importante. Para lograrlo, cuentan con programas para apoyar a los talentos y que en este momento tienen tres atletas (halterofilia, judo y lucha) en proceso de irse a las Olimpiadas de Tokio 2020. “Apostamos al deporte estudiantil como promoción de la universidad porque el sello Potros ITSON va encaminado a una formación integral”.

De acuerdo con el Mtro. Humberto, los objetivos deportivos de ITSON son:

1.- Promover al deporte como un medio para el desarrollo de la comunidad.

2.- Promover la actividad física y la salud entre la comunidad ITSON y la comunidad en general.

3.- Desarrollo de ciencia y la tecnología para el deporte.

4.- Mantener la calidad de sus servicios.

Sinergia entre el deporte y la academia

ITSON cuenta con dos carreras enfocadas al deporte: Ciencias del Ejercicio Físico (presencial) enfocada a la prescripción del deporte, actividades deportivas para el trabajo, comunidades vulnerables; y Dirección de Cultura Física y Deporte (100% online) dirigida a la gestión administrativa del deporte. Ésta última surgió como apoyo a deportistas de alto rendimiento que no pueden acudir al salón de clases, para que puedan estudiar una carrera de manera virtual. “Desafortunadamente en nuestro país no hemos generado un modelo efectivo de desarrollo del deporte; creo que las universidades, junto con la ciencia, pueden aportar a los gobiernos, pero debe ser un trabajo integrado donde el apoyo tanto de las universidades como del gobierno sea equilibrado” señaló García Reyes.

Con ciencia y tecnología buscan impulsar a los deportistas para saber qué niveles de desempeño pueden alcanzar, siempre con el compromiso de éstos de continuar estudiando, porque es un requisito indispensable para continuar formándose como atletas. La idea es crear un área de Ciencias del Ejercicio dentro del departamento de Deporte y Salud para desarrollar deportistas de alto rendimiento.

Apoyo a las comunidades

ITSON se ha destacado por apoyar a jóvenes de comunidades rurales a explotar su potencial como atletas. “Les ofrecemos salir de su zona de vulnerabilidad y la oportunidad de estudiar una carrera a través del deporte. Tratamos de impactar en la comunidad porque al final de cuentas el deporte no es un fin, es un medio para mejorar la vida de las personas”.

Retos y proyectos

La pandemia no ha frenado los proyectos del Mtro. Humberto García. “El deporte es movimiento y nosotros estamos esperando a ver qué sucede porque hay muchas cuestiones que no están en nuestras manos”.

Manifestó que han tenido retos en lo económico y en el mantenimiento de los equipos deportivos, es decir, cuidar que los más de 500 atletas y los entrenadores no caigan en depresión o ansiedad, que su autoestima se mantenga a flote y que estén conectados al trabajo que deben hacer.

Todas las áreas en ITSON están trabajando mucho. El departamento de Vinculación Académica los apoya buscando capacitación sobre manejo de ansiedad, de estrés y otros temas relacionados. Tienen un proyecto de conservación en el que se hacen observaciones psicológicas y físicas, y otro de captación de recursos porque consideran que el deporte debe seguir caminando. Están captando talento local en lugar de atletas de otros estados.

Lanzaron el Proyecto 4.0 para determinar acciones ante la situación que desencadenó la pandemia consistente en actividades para la comunidad (yoga, pilates, etc). También incluye la optimización de entrenamientos virtuales desarrollados por un equipo metodológico para detectar las necesidades; hicieron un estudio sobre las aplicaciones deportivas a utilizar para monitoreo de medición de fuerza, recorrido en kilometraje, GPS, entre otros, y ahora, con la disminución de recursos se han planteado trabajar en conjunto con la iniciativa privada local para continuar apoyando a los atletas.

Potros y ONEFA

Por otra parte, García Reyes dijo querer continuar participando en las próximas Universiadas y en el proyecto de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), pero primero necesitan que existan los recursos y que se pueda regresar a entrenar. En el caso de ONEFA dijo que los entrenamientos en estos meses no han sido como suelen ser: “tenemos que ponernos de acuerdo con ONEFA para saber cómo tenemos que empezar porque los jugadores no están entrenando al 100%. Hay que cuidarlos porque si regresan a desempeñar un nivel de competencia para el que no están preparados pueden lesionarse, sobre todo porque el futbol americano es un deporte de choque”.

Sobre la liga mayor de Potros ITSON, García comentó que seguirán siendo competitivos porque son un equipo de retos. Recordó que antes de llegar a ONEFA, estaban en CONADEIP donde lograron aumentar su nivel hasta conseguir el campeonato en el Grupo Libertad de la Conferencia Premier en 2019. “Poder pertenecer a ONEFA es algo que primero se debe conservar, hay que buscar recursos y convencer a las autoridades de que es una excelente promoción para la universidad. Mientras sigamos ahí, estamos para competir y ser un equipo de tradición que buscará ser ganador”.

En cuanto al FBA en México reconoció que hay que trabajar todavía mucho para rescatarlo. Está convencido de que los programas de este deporte estudiantil deben conservarse por todo lo que implican (identidad, unidad, pasión, trabajo en equipo). Para el Mtro. García Reyes la unificación de las ligas es muy buena porque el FBA colegial “debe estar unido”, sobre todo por lo difícil que es para una universidad pública mantener a un equipo.

Ya de último

El Mtro. Humberto García es Administrador del Deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue tackle y guardia ofensivo de los Auténticos Tigres. Es profesor de tiempo completo en ITSON y nadador. Estudia el Doctorado en Educación y está realizando un proyecto para fortalecer competencias técnicas, psicológicas, educativas y administrativas de entrenadores.

Tanya Peláez Ramírez