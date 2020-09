“La Federación Mexicana de Natación (FMN) necesita un cambio estructural, es la demanda que se tiene, sobre todo para tener resultados conforme está avanzando el deporte a nivel internacional”, dijo Fernando Platas, ex clavadista y medallista olímpico, que este 2020 busca postularse a presidente de la asociación civil.

Su propuesta de reforma a la federación se centra en cuatro ejes: participación integral, gobierno corporativo, estabilidad y transparencia financiera, transformación técnica y capacitación integral.

Los olímpicos Fernando Platas y Felipe Muñoz, buscan contender a la presidencia de la FMN, por lo que se han acercado a pedir el apoyo de los diferentes presidentes de asociaciones para realizar un cambio en los estatutos que les permita postularse, pues en ellos se establece que los candidatos a ocupar algún cargo del Consejo Directivo de la Federación (con excepción del representante jurídico) deben pertenecer al momento de su postulación al Consejo Directivo de una Asociación afiliada a la FMN con una antigüedad mínima de dos años en el cargo.

En su búsqueda, Platas encontró que la Federación Internacional de Natación (FINA) desconoce dichos estatutos, es por ello que calificó de inválidas las acciones de la Federación Mexicana desde 2016. En octubre el medallista olímpico pondrá orden a su candidatura, ya que las elecciones serán en diciembre.

El semanario Proceso, de acuerdo a declaraciones de Miguel Valtierra Villareal, actual presidente de la Asociación de Natación del Estado de Nuevo León y candidato a la presidencia de la FMN, reportó que en diversos momentos se le ha hecho conocer al presidente y al director ejecutivo de la FINA, Julio Maglione y Cornel Marculescu, y otros entes internacionales, sobre las irregularidades en el manejo de la gestión del actual presidente de la FMN, Kiril Todorov, sin recibir una respuesta más que los cambios tienen que venir de dentro.

Sin embargo, la misma fuente compartió que desde hace tres años la FINA dejó de mandar recursos a la FMN para capacitación y apoyo a deportistas y hay una investigación para saber cómo se usaron esos recursos, además no se ha celebrado ningún evento internacional en México desde que se canceló el Mundial de Natación de 2017 en el que nuestro país sería sede. “En lo demás no se meten” dijo Valtierra.

Nelson Vargas, ex director de la Conade mencionó que las irregularidades en la administración de Todorov no son materia de revisión de la FINA, sino de las instancias mexicanas, por lo que la delegación de atletas nacionales no corre el riesgo de quedar suspendida en eventos internacionales, como sí ha ocurrido con los seleccionados de la disciplina de baloncesto por irregularidades administrativas.

En las últimas dos ediciones de los Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, de un total de nueve medallistas mexicanos, tres preseas de plata y una de bronce fueron obtenidas por clavadistas.

Fernando Platas: suma de voluntades para liderar la FMN

Platas conformará a su equipo de trabajo hasta que su candidatura sea una posibilidad clara. Sin embargo su plan es conjuntar la opinión de todos los elementos que conforman a la federación: nadadores, waterpolistas, natación artística, masters, gente de aguas abiertas y de clavados de altura.

“Hoy más que nunca tenemos que regresar a lo que eran las actividades acuáticas en donde éramos una gran familia y que todos tenemos la posibilidad de apoyar, de ayudar con nuestra opinión. Hay gente muy preparada que puede aportar mucha experiencia y reconocimiento técnico, porque cada una de las asociaciones debe tener un comité técnico que pueda apoyar, evaluar, tomar decisiones importantes técnicamente para desarrollar su disciplina, no solamente tener resultados de medallas independientes al desarrollo deportivo”.

El semanario Proceso detalló que los estados financieros de la FMN indicaron que de 2009 a 2018 tuvo ingresos totales por 444 millones de pesos. El ex clavadista compartió que no se tienen claros los números con los que opera la federación y considera que la transparencia es una tarea que debería tener la asociación. Además de la generación de sus propios recursos, pues actualmente su financiamiento viene en su mayoría del recurso público y una parte de las afiliaciones y eventos.

“La transparencia financiera va a permitir que las mismas asociaciones puedan ser autosustentables y acudan al recurso de la iniciativa privada. Mientras no se tenga esa transparencia y esa claridad de cómo están los estados financieros, va a ser difícil entrar a tener patrocinadores y socios comerciales, porque no nada más es vender imagen, hay que desarrollar servicios que la federación ha dejado de realizar y que hoy en día afiliarse a una federación como la de natación no tiene un valor agregado”.

En materia de afiliación Platas indicó que se requiere contar con un valor agregado también para las personas que no se dedican a competir como seguros o descuentos. Resaltó que pese a que la página de la FMN indica que existen más de 13,000 afiliados “me parece muy poco, sobre todo si tienes estructuras que tienen más de 50,000 personas nadando”.

Fernando Platas

• Formación: Administración de empresas, Tecnológico de Monterrey

• 2008: Director del deporte de Naucalpan, Estado de México

• 2009: candidato del PAN a diputado federal por el XXIV Distrito Electoral Federal del Estado de México

• 2012: Director de Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte del Estado de México

• Miembro del Comité Técnico de clavados en la FINA

Propuestas para dirigir la FMN

• Democracia interna

• Comunicación efectiva y permanente con afiliados, organizaciones privadas y gubernamentales

• Administración por comités

• Especialidades separadas para alto rendimiento, financiamiento y desarrollo

• Sistema de evaluación permanente

• Transparencia total

• Centro Acuático Nacional con autogeneración de recursos

• 10 Centros Municipales de Natación y Salud para todos y a bajo costo en los primeros dos años

• Incrementar la afiliación

• Fideicomiso Nacional / Patrocinio y comercialización de servicios

