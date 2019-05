El 90 por ciento de los clubes de la Liga Premier FMF tiene convenio con la plataforma Footters.

Antonio Hidalgo fue uno de los socios fundadores de Footters una de las startups deportivas que mayor crecimiento han tenido en España, su país de origen.

Todo comenzó con la transmisión de torneos infantiles, después llegaron la Tercera y Segunda División de España, la ampliación de capital con socios como Álvaro Negredo y un fondo de inversión, y la expansión internacional hacia México.

“La llegada a México se produce porque es un mercado interesante. Empezamos a sondear el mercado y vimos que la Liga Premier tenía emisiones en Facebook Live con un teléfono, pero no tenía una producción profesional. Ahí entramos nosotros, hicimos la propuesta a la Liga y hemos empezado este año. Lo bueno es que abarcas el mercado estadounidense, porque hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos que no tienen forma o capacidad de tener acceso a estos partidos”, señala Antonio Hidalgo.

La Liga Premier dio su aprobación y luego difundir la propuesta de Footters para los equipos de la categoría. Actualmente, 90% de los clubes de la Serie A tiene convenios con la plataforma para transmitir los partidos durante esta temporada.

“Tenemos un modelo de negocio, a través de una producción digital, y lo que hacemos es abaratar los costos. Es un modelo que permite abarcar una gran cantidad de partidos que no puede cubrir un modelo convencional de televisión satelital. Las grandes televisoras no podrían llegar porque no genera el suficiente dinero para cubrir los costos”, añade el directivo de la plataforma.

En España los números de Footters indican que suman 20,000 suscriptores que pagan una mensualidad de 6.99 euros y tienen acceso a todo el contenido de la plataforma, incluso los partidos de la Liga Premier en México.

Antonio explica que desde mayo del 2018 comenzaron con pruebas con algunos equipos de Liga Premier, después acordaron la alianza con José Vázquez Ávila, presidente de la competencia, para plantear el proyecto a los clubes. En enero comenzaron oficialmente con transmisiones a dos cámaras, que llegó a 17,000 usuarios registrados en México.

“Decidimos dejarlo gratuito (...) El objetivo es estandarizar la calidad de las trasmisiones, y organizarlo en una sola plataforma y darle visibilidad, no sólo en México, también en España, Estados Unidos”, señala Antonio Hidalgo.

Para la próxima temporada Footters ya tendrá un costo y las ganancias que genere la plataforma por usuarios en México y Estados Unidos se repartirán en partes iguales (50%) entre los clubes y Footters. Semanalmente, los partidos de la Liga Premier registraron entre 12,000 y 15,000 usuarios que llegaron a ver algún partido.

“Hay equipos que tienen mucha audiencia, como Irapuato que es un equipo con mucha historia, hay partidos que se llevan 40% del total de visualizaciones. Equipos como Murciélagos, Tepatitlán, Reynosa y Matamoros también tienen muchas visualizaciones”, añade Antonio Hidalgo, quien destaca que 15% de los usuarios tiene residencia en Estados Unidos.

La media de audiencia es de 2,000 o 2,500 espectadores por partido.

“Hay un nicho de mercado enorme y equipos que llenan sus estadios”, indica el directivo.