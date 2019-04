La participación de la Selección Mexicana Femenil en la Copa Chipre, los partidos amistosos en Europa, incluida la visita a las campeonas de la Eurocopa femenil, Holanda, así como concentraciones y descanso de algunas jornadas de la Liga MX Femenil, formaban parte del proyecto de preparación del equipo nacional femenil para el Mundial de Francia 2019, al que no pudieron calificar.

“Aunque no estemos en el Mundial vamos trabajando con el mismo proceso gracias a la Federación y eso se agradece por las oportunidades de seguir creciendo al jugar contra grandes selecciones que al tiempo nos exigen”, indicó Christopher Cuéllar, entrenador del equipo nacional femenil antes de los juegos en suelo europeo.

No fue el único que apreció el apoyo de la Federación Mexicana, las jugadoras Daniela Espinosa y Adriana Iturbide destacaron los partidos amistosos que tendría el equipo, pero esa planeación se hizo porque en el presupuesto de la Federación se encontraba que la Selección Femenil estuviera calificada al Mundial de futbol.

Una encargada de la organización de la Liga MX Femenil, quien prefiere guardar su identidad, indica que los descansos de la Liga MX Femenil ya estaban contemplados, los clubes asumieron que no contarían con sus jugadores durante un tramo de la competencia. La no calificación de la Selección no alteró los planes de la Selección femenil.

“Si se confirma esa competencia, ya sería un objetivo para nosotros. Tenemos que quedar adentro de los mejores tres, tenemos que ir y ganar una medalla. Hemos ya dos veces conseguido medalla de bronce y siempre buscamos mejorar nuestra actuación anterior, y ahora sería la final, sería un buen reto para nosotros”, expresó el entrenador del combinado femenil, ante la incertidumbre si la Selección mayor será la que represente a México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto.

El entrenador Christopher Cuéllar indica que esta convocatoria sirvió para elegir a jugadoras que en otras circunstancias no hubieran tenido oportunidad de ser consideradas.

La eliminación de México del mundial femenil abrió el panorama de jugadoras que pueden servir como plataforma y base del nuevo proceso mundialista.

“Es muy importante para mí, para el equipo, que tengamos esa oportunidad de tener una gira en Holanda, casi no se nos dan este tipo de partidos, competir y más este nivel que ya es diferente, es algo más alto y orgullosa de portar los colores de la Selección”, indicó Daniela Espinosa, mediocampista de América.

