Ha sido una temporada agitada para los Angelinos, ya que dentro de su misma casa las voces inconformes señalan las deficiencias. El manager, Joe Maddon, ya ha dicho que necesitan conseguir dos titulares de primera línea o arriesgarse a no mejorar. Por su parte, Mike Trout, nueve veces All-Star de la MLB y tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, dijo que su escuadra tenía "mucho dinero para gastar" para arreglar el bache para la próxima temporada.

Pero el tiempo no transcurre sin presión cuando la estrella del equipo, el japonés Shohei Ohtani, expresa que está cansado de perder.

"Realmente me gusta el equipo. Amo a los fans, la atmósfera, pero, más que eso, quiero ganar. Eso es lo más importante para mí. Me iré sobre eso", dijo Ohtani a través de un intérprete.

El asiático podría ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana este año, pero eso no revela un triunfo para el equipo y Trout lo puede atestiguar. El pelotero de 30 años ganó tres veces en los ocho años anteriores y en ninguna ocasión ha ganado un partido de playoffs de Grandes Ligas con los Angelinos, equipo que no se ha clasificado para la postemporada desde 2014 y tampoco han registrado un récord de victorias desde 2015.

"Es muy frustrante, muy decepcionante. Siempre espero estar en la carrera por los playoffs al final", reflexiona Ohtani, ya que su equipo tiene el segundo récord más flojo de la División Oeste (74-82) en 2021.

Los representantes del nipón aún no han comenzado conversaciones con los Angelinos sobre una extensión de contrato y sigue bajo control del equipo hasta la temporada 2023.

La última vez que los Angelinos ganaron un juego de postemporada, en 2009, Vladimir Guerrero impulsó la carrera del empate. Su hijo ahora lidera las Ligas Mayores en jonrones para los Azulejos de Toronto, no para los Angelinos.

A las estrellas que se exhibieron en pancartas más grandes que la vida afuera del Angel Stadium esta primavera no les fue bien esta temporada. Albert Pujols fue puesto en libertad y su estandarte fue retirado. Trout, Anthony Rendon y Justin Upton terminaron la temporada en la lista de lesionados. David Fletcher cayó al noveno en el orden de bateo.

Trout presenta una persistente lesión en la pantorrilla, lo que generalmente significa un mes más o menos de rehabilitación y ha estado fuera de servicio desde mayo, jugando solo 36 partidos.

“Ha sido difícil para mí, pero ahora mirando hacia atrás y aprendiendo de todo, esta fue la lesión más grande de mi carrera. Todo se redujo a que estuvimos probando todo el último mes y medio para volver a estar ahí. Mi pantorrilla y mi cuerpo no cooperaban. Fue frustrante. Me tomé una semana, dos semanas y media de descanso y me siento casi al 100%".

