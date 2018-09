“Mi plan era llegar y ya estoy aquí. Fue difícil tener que salir a por todas en cada tarde en las plazas más importantes del país y luego de salir por la Puerta Grande de La México como novillero sin picadores, y aunque algunos toros no embistieron había que cortarles las orejas y así fue, pero es producto del esfuerzo, el oficio, la concentración, mentalización y la preparación física; difícil, pero ha valido la pena”, dijo en entrevista a El Economista el joven hidrocálido Roberto Román, quien será el tercer espada de este cartel.

Una combinación por demás interesante que incluye a los novilleros punteros en la actualidad, Francisco Martínez y Héctor Gutiérrez, quienes serán sus alternantes a lo que comentó: “son toreros que al igual que yo salen siempre apretar, Martínez no se deja y trae la experiencia de los años, tiene estilo y pone banderillas; por su parte, Gutiérrez estuvo un buen tiempo en España y ha toreado mucho en México, ambos van sembrando triunfos y van a salir a darlo todo, pero yo voy a salir a ver por mí ya que aprendí que la concentración en uno mismo da grandes dividendos y por consiguiente te lleva al triunfo”, sentenció.

En cuanto al ganado de Caparica, propiedad de Roberto Viezcas y Manuel y Julio Muñoz Cano, son de una ganadería de alto nivel, astados que tienen mucho fondo y empuje y que se prestan para el estilo de los alternantes, por lo que los chavales tendrán que hacerles bien las cosas, salirles con mucho respeto y con cabeza fría.

Una asignatura pendiente para Román ha sido la espada, sus fallas en la Suerte Suprema le han privado de varios triunfos y al respecto comentó: “No he dejado de tirarme a matar en el carretón, incluso tuve un desgarre al hacer un movimiento y tengo un poco deforme el brazo, sin embargo, no me afecta, no siento dolor y no hay excusa, habrá que meterle la espada el domingo a mis dos toros”, finalizó.

Así, este domingo a las 4:30 de la tarde, sonarán parches y metales para iniciar con la parte final del Certamen “Soñadores de Gloria”, en La Plaza México.