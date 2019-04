Alberto Coyote modificó en su primer juego como entrenador interino de Chivas 45% de los jugadores que integraban la alineación titular cuando José Saturnino Cardozo era el técnico.

El exentrenador rojiblanco apostó por su propio método, táctica de juego y jugadores para tratar de modificar la racha de cinco partidos sin poder ganar, cuatro de ellos con derrota, que acumulaban bajo la gestión del entrenador paraguayo. No funcionó.

Una nueva derrota, ahora 1-0 ante Lobos Buap, aumentó la crisis de Guadalajara y pone a debate la efectividad de los entrenadores que llegan como relevos durante la competencia, tras el despido de los técnicos que comenzaron el torneo y que es un intento de las directivas de restablecer el orden, cambiar las dinámicas y relaciones entre jugadores y cuerpo técnico, al recurrir al cambio de entrenador como precursor de una nueva etapa.

“Creo que está en lo mental (el problema de Chivas). En cuanto a lo futbolístico estamos bien, obviamente estamos todos golpeados, hay que recuperarnos anímicamente, espero que para el próximo sábado podamos tener una idea más clara de lo que yo pretendo en la cancha”, reconoció Alberto Coyote después de perder el tercer partido consecutivo en la Liga MX y alejarse de los puestos de Liguilla.

Coyote es uno de los nueve entrenadores que ingresaron como técnicos emergentes durante el Clausura 2019 y donde los resultados han sido diversos, con casos exitosos como José Luis Sánchez Solá con Puebla que contabiliza una efectividad de 57% de los puntos disputados en siete encuentros.

Pero no todos los cambios han sido satisfactorios para los equipos, como en el caso de Pumas, que al destituir a David Patiño después de las primera cuatro jornadas del torneo donde sólo consiguió dos puntos, Bruno Marioni fue la apuesta de la directiva que encabeza Rodrigo Ares de Parga, pero después de nueve jornadas al frente del equipo universitario, el técnico argentino acumula 40.7% de efectividad, cada vez con menos oportunidades de calificar.

Chivas que apostó por Alberto Coyote a cinco jornadas del final del torneo, se encontró con la misma falla que Morelia, Querétaro y Pumas.

“Obviamente mi idea cuando llegué aquí era otra, pero rápidamente me acomodé a lo que hacen ellos (los jugadores), me gusta mucho y aprendí una nueva manera de jugar con lo que hacen ellos, con las características, me acoplé muy rápido a lo que hacen, a sus virtudes, créeme que los defectos ya casi ni los veo, ojalá mantengamos esa línea”, indicó José Luis Sánchez Sola previo al empate a un gol ante Morelia, que significó llegar a 12 de los 21 puntos que han estado en disputa desde que tomó el relevo de Enrique Meza.

Coyote prefirió dar un cambio en la alineación de Chivas, incluso con el antecedente de que fungió como auxiliar técnico de José Cardozo durante las primeras 12 jornadas del campeonato. Cambió a tres de los cinco elementos de la zona defensiva como son: el portero Miguel Jiménez; los defensas Alejandro Mayorga y Carlos Villanueva, que sustituyeron a Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rankin y Miguel Ponce.

“Son chicos que he dirigido en la Sub-20, se sumaron al ataque y es una virtud que hay que explotar. El problema con Chivas es en lo mental, hay que recuperarlos”, señaló el entrenador después de la derrota ante Lobos.

Ricardo Lavolpe (Toluca), Martín Palermo (Pachuca) y Leandro Cufré (Atlas) son proyectos que también han respondido al cambio de entrenador, aunque en el caso del técnico argentino que dirige a los rojinegros la muestra es sólo de tres partidos.

“En la medida que haya una comunicación, el que va a brillar es el jugador”, señaló Ricardo Lavolpe después del triunfo de Toluca 5-1 ante Monterrey, con lo que llegó a 58% de efectividad y con posibilidades de todavía calificar a la Liguilla.

Víctor Manuel Vucetich con Querétaro (38% de efectividad) y Javier Torrente con Morelia (25% y aún sin ganar en cuatro partidos) son los técnicos que no han modificado la inercia de resultados a los que llegaron como relevos.

Morelia se mantiene en el lugar 16 desde la llegada del técnico argentino, mientas que Querétaro subió una posición desde que Vucetich tomó el puesto de Rafael Puente.

El punto que obtuvo Rubén Duarte, entrenador interino de Santos en su primer partido, lo colocan dentro del grupo de entrenadores con récord negativo. Y Martín Palermo mantiene la inercia positiva desde que tomó al equipo, con una porcentaje de efectividad del 60%, siendo la productividad más alta dentro de una muestra de partidos más amplía de los entrenadores que llegaron como emergentes.