Alberto Marrero está a cargo de la gestión del Atlético de San Luis, un club que desde su creación ha realizado una inversión de al menos 7 millones de dólares para desarrollar el proyecto de futbol profesional en una de las plazas que más éxito tienen en Liga de Ascenso, pero que busca regresar a Primera División para incrementar sus ingresos.

“No pensamos en cuándo vamos a recuperar la inversión, sino luchamos para poder lograr el objetivo, que es ascender a la máxima categoría del futbol mexicano”, indica en entrevista con El Economista.

El directivo repasa el proyecto deportivo que tiene el respaldo del Atlético de Madrid, y que representa la única apuesta del equipo español por internacionalizar su marca, ya que son dueños de 51% de las acciones. Supervisan, evalúan resultados, envían manuales de gestión y tienen en Alberto Marrero al presidente que lleve al equipo a Liga MX en un plazo no mayor a tres años.

Con el título del Apertura 2018, Atlético de San Luis espera al ganador del torneo Clausura 2019 para disputar la final por el ascenso, aunque se puede evitar la aduana en caso de conquistar el campeonato; aun así, el club se prepara en las áreas deportivas, administrativas, financieras y de gestión para llegar a Primera División.

¿Atlético de San Luis genera las ingresos suficientes para cubrir el gasto de operación del equipo?

Ningún equipo da beneficios al día de hoy (en la Liga de Ascenso). Tenemos claras todas las cuentas de los equipos por la certificación que estamos teniendo por parte de la Liga, y ningún equipo es solvente en Liga de Ascenso, porque los ingresos son mínimos; por eso, para nosotros es importante dar un salto muy grande si ascendemos.

¿La Liga MX estipula un rango o límite de pérdidas a los clubes que obtienen la certificación para ascender?

Hay muchos requisitos, no es que debas tener un rango de pérdidas, porque no sólo es la solvencia económica, porque hay un control completo en la parte administrativa, infraestructura y todos los aspectos que se necesitan para llegar a la Liga MX.

¿Cómo se ha preparado la franquicia en la parte administrativa y de gestión para afrontar el ascenso a Primera División?

El objetivo que nos hemos trazado es llegar a la Liga MX y para eso debemos de crecer en todas las áreas. Poco a poco hemos ido creciendo en el área administrativa. Debemos seguir creciendo como institución sin pensar que tenemos una final en mayo.

En todos los acuerdos comerciales que tenemos, también con la televisora que transmite nuestro partidos como local, son acuerdos diferentes a los montos que pagan en Primera División. La diferencia con la Liga de Ascenso es abismal, no son equiparables. Pero cada contrato tiene su derecho de preferencia y un nuevo acuerdo cuando toque y si al final se da el ascenso, porque ahora mismo no podemos pensar en que el equipo ya está ascendido, porque no es así. Tenemos un pie adentro, pero nos hace falta lo más difícil, que es coronar el esfuerzo que hemos hecho desde hace varios meses.

¿En cuánto tiempo planean recupera la inversión que han realizado los dueños?

No tenemos nuestros pensamientos fijos en eso. Se ha gastado bastante en dar un mejor servicio a todos, tanto a nivel interno como externo, al aficionado, a la ciudad, a los jugadores y a los empleados. Nosotros no pensamos en cuándo vamos a recuperar la inversión, sino luchamos para poder lograr el objetivo que es ascender a la máxima categoría del futbol mexicano. Ésa es nuestra principal prioridad en este momento.

En el proyecto de la ampliación del estadio, ¿quién está a cargo de la inversión de 3 millones de dólares?

La inversión en el estadio está a cargo de Atlético de Madrid, una empresa constructora llamada Marmu y del club. La familia Payán (dueños del estadio) lo único que han hecho es aprobar que podamos hacer la conclusión del tercer piso de los palcos.

Todavía nos queda lo más difícil, pero llegaríamos con unas instalaciones de primer nivel, con un estadio ejemplar en muchos sentidos que nadie había conseguido terminar y nosotros lo haríamos dentro de 10 meses.

El Atlético de San Luis marcha en cuarto lugar en la Liga de Ascenso, en la que enfrentará el domingo al Zacatepec, como parte de la Fecha 4.

San Luis: una operación de franquicia con dos desenlaces

La inversión inicial de Atlético de Madrid en el futbol mexicano fue de 3.25 millones de dólares, de los cuales 2.5 millones se destinaron a la reactivación de la franquicia en San Luis y 750,000 dólares para la fianza que todos los equipos afiliados a la Liga MX deben depositar para participar.

Posteriormente, la incorporación de jugadores en los últimos tres torneos ha significado un gasto de al menos 780,000 dólares, por fichajes como Dionicio Escalante (45,000 dólares) y Nicolás Ibáñez (735,000 dólares), según cifras de Transfermarkt.

El equipo ya se prepara en caso de ganar el título del Ascenso. Han ampliado su estadio con la construcción de un tercer nivel de palcos con una inversión que ascendería a 3 millones de dólares.

“Con esta mejora en el estadio, con palcos nuevos, mejoraremos en el servicio a los aficionados y como se trabaja en muchas partes de Europa, de Estados Unidos. En México, prácticamente todos los estadios ya trabajan con un servicio de catering para la comodidad del aficionado que paga”, señala Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis.

Uno de los rubros que más importan en el presupuesto del equipo es la asistencia al estadio.

San Luis se encuentra entre los dos equipos que más aficionados lleva a sus juegos de local en los últimos tres torneos, con una asistencia media de 11,661 personas por partido en dicho periodo, y de los cuales gran porcentaje corresponde a abonados, con lo que garantizan un ingreso continuo para el club.

“El ingreso de taquilla es uno de los mayores ingresos que ahora mismo tenemos, nos ayuda a tener arraigo con la afición, seguir teniendo claro que la afición está ilusionada con el proyecto, que lo comparte y lo sigue en momentos buenos y malos. Acabamos de batir récord en cuanto a venta de abonos, ya tenemos 10,500 abonados, y eso quiere decir que la gente está ilusionada y con muchas ganas, y más después de ser campeón”, añade Alberto Marrero.

Asimismo, Francisco Rodríguez, director comercial de Atlético San Luis, indica que suman 35 acuerdos comerciales para este torneo, de los cuales 15 contratos le representan al club ingresos económicos; el resto tienen carácter de intercambios.

El directivo indica que el club mantiene una operación regular, como cualquier otro torneo, pero con dos diversos escenarios: el del ascenso a Primera División o el que los mantendría un año más en Liga de Ascenso.

“Todos los socios comerciales tienen la primera opción, con un plazo para llegar a un acuerdo, para posteriormente pasar a escuchar otras propuestas”, señaló Francisco Rodríguez, quien añadió que la mayoría de los contratos se firmaron cuando la franquicia llegó al Ascenso y que tienen duración de tres años, es decir, vencen hasta el 2020.

