A Nick Foles no sólo lo podrías ver protegido con casco, guantes y protectores. El quarterback, que se ha ganado su prestigio en Philadelphia desde la salida por lesión de Carson Wentz, se siente cómodo leyendo la Biblia y hablando sobre temas religiosos.

Y está en la atmósfera correcta. Eagles tiene la reputación de ser un equipo espiritual, habituado a rezar y hablar con palabras religiosas. CBS News publicó en octubre del 2017 una foto en la que varios jugadores, como Carson Wentz, Zach Ertz, Trey Burton, Stefen Wisniewski y Jordan Hicks, estaban de pie alrededor de la piscina de un hotel en el bautizo del receptor Marcus Johnson.

“Nick es el verdadero negocio, un cristiano auténtico que tiene un amor contagioso por Cristo y por los demás”, dijo el coordinador ofensivo de los Eagles, Frank Reich a The Washington Post.

Foles también estaba ahí, y siempre lleva en la mentalidad el estandarte de su religión. Ha admitido que es su motor y la razón de que tenga su lugar como quarterback de Philadelphia. Además, es su plan a futuro después de su vida como jugador de futbol americano. Incluso académicamente está preparado para ello, con estudios en línea en Rawlings School of Divinity de Liberty University.

“(Dios) está en mi corazón. Tomé un salto de fe el año pasado y me inscribí para tomar clases en un seminario. Quería seguir aprendiendo y desafiando mi fe. Es un desafío porque estás escribiendo artículos que son bíblicamente correctos. Quiero impactar los corazones de la gente”.

Sus menciones de Dios se detectan desde el año pasado, cuando los Eagles disfrutaron su primera victoria en el Super Bowl. En la ceremonia de presentación del trofeo, expresó mientras sostenía a su hija, Lily: “Increíble. Toda la gloria para Dios”.

A Foles ya se le puede ver predicando. Se ha mostrado en videos leyendo partes de la biblia.

“Este verso ha traído tanto sentido a mi corazón y a mi vida. Todos nos sentimos débiles en algún momento de nuestras vidas, pero debemos darnos cuenta cuando pasamos por eso. Dios está dando forma a nuestros corazones y permitiéndonos crecer para convertirnos en lo que Él realmente nos creó para ser”, afirmó en un video de Biblia YouVersion.

“(Ser pastor) es algo que quiero hacer. No puedo jugar futbol para siempre. He sido bendecido con una plataforma increíble, y es sólo una puerta que Dios ha abierto, pero todavía me queda mucha escuela y un largo viaje”, sostuvo en una entrevista a AP.

Carson Wentz publicó antes del Super Bowl de febrero del 2018 una foto de Instagram con Foles y escribió: “¡Dios está escribiendo una historia increíble y está recibiendo toda la gloria!”

Cuando Chase Daniel era el mariscal de campo de reserva de los Eagles, se organizaba un estudio bíblico cada semana que atraía entre 20 y 25 personas. No sólo eso, había sesiones de oración en el hotel del equipo la noche antes de cada juego.

Foles y los Eagles han ganado cuatro juegos consecutivos, incluida la victoria de los playoffs del sábado sobre los Chicago Bears. Y en la Ronda Divisional jugarán el domingo 13 de enero ante New Orleans Saints, el equipo mejor sembrado de la Conferencia Nacional.

Crece audiencia en juegos Wild Card

Por primera vez en cinco años, las calificaciones de la noche a la mañana aumentaron el fin de semana de Wild Card de la NFL. El juego de comodines NFC Eagles-Bears del domingo obtuvo una calificación de 22.9 de la noche a la mañana en NBC, 12% más que el año pasado (Panthers-Saints: 20.4), pero 5% menos que en el 2017 (Giants-Packers: 24.0).

Esos juegos se emitieron en FOX. Sin contar el Super Bowl, 22.9 es lo más alto para un juego de la NFL en la NBC desde que la liga regresó a la red en el 2006. El máximo anterior era 22.5 para el Seahawks-Vikings Wild Card Game hace dos años. La NBC no había emitido un juego de comodines a última hora desde la temporada 1995-96.

Este año marcó la primera vez que las cuatro ventanas de comodines registraron un aumento en los mercados de audiencia.