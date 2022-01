Rafael Nadal y Matteo Berrettini se enfrentarán por el pase a la final del Abierto de Australia el próximo viernes. Entre ellos hay 10 años de distancia en edades, 14 años de diferencia en el profesionalismo y un margen de 84 títulos, por lo que significa un choque entre la experiencia y la promesa.

El italiano, de 25 años, que alcanzó por tercera vez unas semifinales de Grand Slam, buscará la revancha ante un veterano del deporte que, de ganar el certamen, sumaría su corona número 21 en torneos de esta índole.

Nadal y Berrettini se han enfrentado en sólo una ocasión previa. Casualmente, fue en otra instancia de semifinales de un Grand Slam de superficie dura, en el US Open de 2019, en el que el español venció en tres sets al italiano y posteriormente ganó la final.

La diferencia ahora es que Berrettini ha adquirido más madurez e impulsado por ese duelo contra Nadal en 2019, en pocas semanas más el italiano escaló del puesto 25 hasta los mejores 10 del ranking de la ATP. Esto, para Nadal, representa un nivel mayor de desafío, pues la última vez que el zurdo le ganó a un top 10 en el Abierto de Australia fue hace cinco años, a Miloš Raonić en los cuartos de final de 2017.

Berrettini es la promesa de toda una nación: se convirtió en el primer hombre italiano en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia. Ahora ha llegado a esta instancia en tres de los cuatro Grand Slams, las otras veces han sido en el US Open de 2019 y Wimbledon en 2021, donde hasta ahora ha tenido su mejor avance en un torneo de esta categoría al disputar la final contra Novak Djokovic.

El actual número 7 del ranking también fue considerado para participar en las ATP Finals 2021, que reúne a los ocho mejores tenistas del año, aunque las abandonó pronto por una lesión.

Para acceder a la semifinal en Australia, Berrettini venció a varias estrellas de la Next Gen como Brandon Nakashima, Stefan Kozlov, Carlos Alcaraz y en la ronda de cuartos al francés Gael Monfils por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2, tras casi cuatro horas de juego.

En el lado opuesto de la moneda está el cuarto jugador de la Era Open más veterano en superar los cuartos de final en Melbourne Park, con 35 años y 241 días. Nadal alcanzó las semifinales de un Grand Slam por 36ª vez, sólo el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic han superado esta barrera en más ocasiones: 46 y 42, respectivamente.

Si bien es uno de los más fuertes candidatos a ganar este primer "grande" del año, Nadal necesitó un gran esfuerzo para avanzar tan lejos. Desde que llegó a Australia ha discutido abiertamente las dificultades que ha tenido con su pie, lo que lo mantuvo fuera por el resto de 2021 luego del Citi Open del año pasado y el martes el calor de más de 30 grados también le jugó en contra.

“Empecé a sentirme mal, honestamente, al final del segundo (set). Hacía mucho calor hoy y las condiciones eran duras”, dijo Nadal al término del encuentro contra Denis Shapovalov. “Creo que, por supuesto, todo este tipo de partidos me ayudan a estar en mejor forma, pero no podemos olvidar que no jugué mucho tenis durante mucho tiempo. Entonces, bajo estas condiciones tan duras, es difícil para mí”.

Se trata de la séptima semifinal de Rafael Nadal en Melbourne. Para acceder a esta, derrotó por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 al canadiense Shapovalov en cuatro horas y siete minutos. El español se encuentra a dos victorias de un segundo título del Abierto de Australia, el primero lo obtuvo en 2009, y de su título número 21 de Grand Slam, lo que rompería un empate con Djokovic y Federer y marcaría un récord en la categoría masculina.

El zurdo admitió que si bien es “un verdadero honor” ser parte de esta carrera y quiere seguir ganando, no está completamente obsesionado con el récord.

“No creo que mi felicidad o mi felicidad futura va a depender de si logro un Grand Slam más que los demás o si los demás logran más Grand Slams que yo. No, estoy súper satisfecho y me siento una persona muy afortunada en general por todas las cosas que me han pasado en esta vida”.

