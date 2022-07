Rafael Nadal sobrevivió al desafío de cinco sets de Taylor Fritz. Lo hizo lesionado, con la llamada de atención de su padre Sebastián Nadal desde las gradas, que le pedía abandonar el partido.

Con varias visitas de su doctor al banco de descanso durante el juego, el español llegó a su octava semifinal de Wimbledon obligando el juego a cinco sets con resultado de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 sobre el estadounidense Taylor Fritz, quien aparentemente tenía el control del partido antes de que Nadal encontrara la clave del triunfo. El siguiente rival de Rafa será Nick Kyrgios en la semifinal el viernes.

Nadal ha avanzó a su semifinal 38 de un major y es la octava en Wimbledon. En 2022, Nadal ha ganado 19 partidos importantes consecutivos. La victoria ante Fritz elevó su récord en partidos de cinco sets a 26-13. La estrella española también tiene una marca de 7-4 en partidos de cinco sets en Wimbledon a lo largo de su carrera.

Durante el partido, Nadal llamó a su entrenador y desapareció en el vestuario para recibir tratamiento durante unos minutos. Se mencionó que se trataba de una lesión abdominal. Cuando regresó, dejó que Fritz empatara el set en 5-5, pero luego Nadal consiguió un control muy necesario. Parecía moverse mejor y rápidamente ganó su séptimo juego para empatar el partido 1-1. Fritz se marchitó al final del cuarto set para dejar que Nadal se adelantara.

“Ha sido un partido muy emocional, una victoria importante. Me dijeron que necesitaba retirarme. Yo lo intenté. Para mí, era duro retirarme en mitad del partido. Nada fácil, aunque tuviera la idea por un tiempo. Por otro lado, lo hice un par de veces en mi carrera tenística. Es algo que odio hacer, así que sigo intentándolo”.

Rafa busca el tercer título de Wimbledon de su carrera, y el primero desde 2010. En caso de ser el campeón en Wimbledon rompería un nuevo récord, logrando los cuatro campeonatos principales en el mismo año del calendario, algo que se ha hecho tres veces en la rama varonil, dos veces por Rod Laver y una vez por Don Budge.

Ahora, Nadal está a más de la mitad del camino para alcanzar el número 3 en Wimbledon, pues ya ganó el Abierto de Australia y el Roland Garros. Si Nadal le gana a Kyrgios, mantiene vivo el potencial para otro enfrentamiento el domingo 10 de julio con Novak Djokovic. Ambos se han enfrentado un récord de 59 veces, incluso en las finales de los cuatro campeonatos principales.

“El doctor vino y me dio algunos antiinflamatorios. El fisioterapeuta trató de relajar un poco el músculo, pero es difícil. No se puede solucionar nada cuando tienes algo como esto. No es fácil dejar Wimbledon, aunque el dolor era fuerte. Quería terminar, prefería ganar, pero con una victoria o una derrota. Eso es lo que hice, seguí luchando. Orgulloso por el espíritu de lucha y por haberme mantenido competitivo con estas condiciones”.

Nick Kyrgios alcanzó su primera semifinal de Grand Slam

El australiano derrotó a Cristian Garín 6-4, 6-3, 7-6 para avanzar a la primera semifinal de Grand Slam de su carrera. Anteriormente había alcanzado los cuartos de final de un major solo dos veces, el más reciente fue el Abierto de Australia de 2015.

Kyrgios tuvo un arranque de temperamento y ocurrió en lo que pudo haber sido el punto final del partido, cuando el juez de línea hizo una llamada inusual durante un desempate en el tercer set en el que Kyrgios ganaba 6-5. Kyrgios discutió a gritos con el juez de silla y luego ganó la repetición del punto para llevarse el partido. El australiano ingresará a la semifinal contra Nadal bajo una nube, pues se ha filtrado la información de que fue acusado de agredir a su novia en Australia el año pasado y deberá presentarse en la corte el próximo mes.

“Es muy especial enfrentarme a Rafa Nadal aquí. Hemos tenido auténticas batallas en la Centre Court, él me ganó una y yo otra. Dos personalidades completamente diferentes. Siento que nos respetamos mucho el uno al otro. Es un partido que todos quieren ver. Probablemente, el partido más visto de todos los tiempos. Tengo que asegurarme de que mi cuerpo esté preparado”.

deportes@eleconomista.mx