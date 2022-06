La juventud le ganó la primera partida a la experiencia dentro de la rama de singles de Wimbledon 2022. Durante la jornada del martes, las historias se vieron llenas de contrastes, pues mientras la polaca Iga Swiatek continúa con firmeza su racha de victorias, la estadounidense Serena Williams fue abatida en su partido de debut.

Swiatek abrió el telón contra Jana Fett y en menos de 90 minutos (1 hora y 15 minutos) logró la victoria por parciales de 6-0 y 6-3, aunque la diferencia de posiciones en el ranking hizo suponer desde un inicio que la historia se definiría con esa amplitud, ya que mientras la polaca es la número 1 del mundo, la croata es la número 252 e ingresó al main draw de Wimbledon a través de las qualies.

Gracias a este triunfo, Iga Swiatek reforzó su racha a 36 victorias dentro del WTA Tour, que incluyen seis títulos entre febrero y junio: los Abiertos de Qatar, Miami, Stuttgart y Roma, así como Indian Wells y el Grand Slam de Roland Garros.

A sus 21 años, mantiene la etiqueta como el rostro principal del tenis femenil en la actualidad y ya es la séptima jugadora con la mayor racha de victorias de la historia, pues superó las 35 de Venus Williams y empató a Monica Seles, aunque todavía se encuentra debajo de Martina Hingis (37), Chris Evert (55), Margaret Court (57), Steffi Graff (66) y Martina Navratilova (74).

“Estoy muy feliz de haber ganado, las primeras rondas siempre son complicadas, especialmente siendo mi primer partido en hierba de la temporada. Estoy feliz de haber podido implementar estas cosas en las que estábamos practicando estos últimos días”, dijo Swiatek tras la victoria contra Fett.

A pesar de su racha, la joven polaca no pierde el piso y prefiere concentrarse en ir partido a partido: “No pienso en eso, cuando veo a Venus o Serena todavía las veo como dos leyendas, yo no me considero una leyenda. Para mí, las leyendas representan a jugadores que han sido los mejores de toda la historia del tenis, así que todavía estoy muy lejos de estar ahí”.

La siguiente prueba en el camino de Swiatek será la neerlandesa Lesley Pattinama-Kerkhove, número 138 en el ranking WTA y quien entró al cuadro principal por la vía del lucky loser. Esto supone otra gran oportunidad de la número 1 del mundo para continuar en la búsqueda de su séptimo título de la temporada y el segundo en categoría de Grand Slam.

“Para mí es increíble estar viviendo este tipo de racha, refleja todo el trabajo que hemos estado poniendo en cada partido. Estoy feliz por haber mostrado mi consistencia, ese siempre fue mi objetivo. No sabía que iba a ser posible de conseguirlo, ahora es un factor que siempre utilizo a mi favor”, agregó la polaca.

Sin embargo, del otro lado de la historia se encuentra la experimentada Serena Williams, quien cayó en su regreso a la actividad después de un año fuera por lesiones. Serena fue eliminada por la joven francesa Harmony Tan en un partido que se extendió a tres sets y terminó 7-5, 1-6 y 7-6 en favor de la originaria de París.

Tan jamás había jugado en el main draw de Wimbledon y sus sensaciones fueron incluso de temor cuando se enteró que su primera rival sería Serena Williams, pero aún así logró superar la prueba en lo que define como uno de los mejores partidos de su vida.

“Cuando vi el cuadro me asusté. Es Serena Williams, es una leyenda. Pensaba en cómo podía jugarle, en que iba a estar contenta solo con ganar uno o dos juegos. No sé ni qué decir ahora mismo, ella es una superestrella. Cuando era joven la he visto miles de veces en televisión, y ahora le he ganado en mi primer Wimbledon. Simplemente, wow”, dijo la francesa de 24 años.

La derrota ante Tan fue apenas la tercera de Serena Williams en una primera ronda de Grand Slam, que se conjunta con la de 2021 también en Wimbledon ante Aliaksandra Sasnovich y la de 2012 en Roland Garros frente a Virginie Razzano. En total ha encarado esta fase en 80 ocasiones y ha salido vencedora en 77, es decir, ha tenido más del 96% de efectividad.

A pesar de la derrota Serena Williams no habló de su retiro, sino más bien de la preparación que le hace falta para reponerse de cara al cuarto Grand Slam de la temporada, que será en su casa, durante el US Open.

“Mi reacción inmediata es querer ir a las pistas de entrenamiento: no he jugado tan mal y he estado muy cerca de ganar. Es un partido que hace que me diga a mí misma: ‘Serena, puedes hacerlo si quieres’ (...) Cuando estás en casa, especialmente en Nueva York, y sabiendo que el US Open es el primer Grand Slam que gané, definitivamente es algo súper especial. Tengo muchísima motivación por mejorar y por jugar en casa”.

Serena Williams tendrá que esperar al US Open de septiembre para empezar a construir su camino rumbo a su título de Grand Slam número 24 y extender su hegemonía como la tenista más ganadora de esta categoría en la historia, ya que por ahora Rafael Nadal podría empatarla con 23 si consigue la corona de Wimbledon 2022.