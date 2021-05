Rafael Nadal se siente como en casa cuando juega en Roland Garros: tiene 13 títulos, más que nadie en la historia, y el suelo es de arcilla, una plataforma que le ha dado más del 70% de los trofeos totales de su trayectoria.

Es por ello que, en su regreso a este torneo en 2021, sorprende que el español se sienta presionado. Uno de los focos de su participación se deriva de que, si se corona, como ya lo ha hecho las 13 veces anteriores desde 2005, se convertirá en el máximo ganador de Grand Slams en la historia del tenis, pues rompería el empate de 20 que sostiene con Roger Federer.

Pero Nadal asegura que no jugará Roland Garros pensando en esa marca. “No me acerco al evento como si fuera una oportunidad increíble para lograr el título 21 de Grand Slam, me acerco como si estuviera jugando, probablemente, el evento más importante de mi carrera en el tenis”.

La presión existe, pero para motivarlo a vivir el mejor torneo de su carrera, de acuerdo con una entrevista que concedió a Bleacher Report:

“El día que no sienta presión habrá llegado el momento de retirarme. Sin ese tipo de emociones me resulta difícil jugar a mi mejor nivel, pero lo que siento es una presión personal, porque quiero jugar bien y sé las cosas que debo hacer para conseguirlo. Espero hacer mi mejor tenis y seguir siendo competitivo".

El multicampeón, quien regresó a la acción en 2021 en Montecarlo tras una ausencia de dos meses, agrega que, conforme tiene más edad, también más pasión: “La manera en que afronto cada desafío ha cambiado con la edad, ahora tengo un enfoque algo distinto. Siento más pasión por lo que hago que hace unos años, tiene que ver con la experiencia quizás”.

Nadal cumplirá 35 años en plena celebración del Grand Slam francés (3 de junio). También celebra dos décadas de competir a nivel profesional, un camino en el que ha peleado raqueta a raqueta con otras leyendas de su generación como el serbio Novak Djokovic y el propio Federer.

"Roger, Novak y yo llevamos luchando por los mismos objetivos mucho tiempo. Sentimos un gran respeto mutuo y somos conscientes de lo difícil que es ganar torneos en los que estamos los tres”.

Con el serbio se ha enfrentado 57 veces, es el choque con más ediciones en la era Open del tenis, 16 de ellas en un Grand Slam. Específicamente en Roland Garros se han topado ocho veces y la balanza es clara: Nadal ha ganado siete partidos.

Nadal podría romper otro récord en Roland Garros este 2021: convertirse en el campeón más veterano, una marca que ostenta el también español Andrés Gimeno, quien se coronó con 34 años en 1972. Rafael podría hacerlo el próximo 13 de junio con 35.

Transcurrido casi medio año 2021, Rafael Nadal ha ganado dos títulos: el ATP 500 en Barcelona y el Masters 1000 de Roma, méritos que le sirvieron de sparring para retomar la confianza en la temporada tras las lesiones.

“Mi evolución durante el último mes ha sido muy positiva, ganar un torneo tan importante e histórico como el de Roma me da muchísima confianza, creo que necesitaba una semana como la que tuve en el Foro Itálico”, dice el tenista, quien viajará a París este miércoles y el jueves conocerá a sus rivales.

