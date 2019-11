Ya pasó un año y el impacto de la noticia con la reubicación del partido es ya una anécdota. El mercado, los aficionados y los patrocinios son tierra fértil que la NFL no quiere soltar y así, ante las pérdidas económicas del año pasado y el eco internacional que señaló el descuido de las condiciones del pasto en el estadio, una de las ligas deportivas más globales sigue plantando su bandera en México.

Los líderes de la NFL mantuvieron la esperanza y eso creó confianza en los fans que pagan por un boleto y a las marcas que buscan su exposición.

“Vamos a seguir haciendo crecer el futbol americano en México”, dijo en enero el comisionado Roger Goodell, mientras que la reacción de Mark Waller, vicepresidente ejecutivo internacional de la Liga, fue: “No es una propuesta del día a día, semana a semana. Asumo que en los próximos 20 años la economía mexicana crecerá. Por lo tanto, es importante para nosotros formar parte de ese futuro a largo plazo”.

Waller, además, hizo hincapié en un dato alentador para los planes de negocio en nuestro país: “Sólo cinco ciudades de Estados Unidos tienen más fans de la NFL que en México, donde como sede de dos de las últimas tres temporadas (2016 y 2017) ha atraído a más de 76,000 aficionados”.

De acuerdo con cifras del estudio de Ernst & Young, retomadas por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, la pérdida del partido en el Azteca en el 2018 pegó en su valor mediático, estimado en 250 millones de dólares.

Aun así, se mantuvieron en el barco los 25 patrocinios y socios comerciales de la NFL en México, entre los cuales unos tienen presencia también en Estados Unidos y otros son a nivel local. En cifras sobre exposición en televisión, según datos de HR Media, en el juego de la NFL en el 2016 se anunciaron 26 marcas en televisión abierta con 76 inserciones comerciales (56 spots y 16 cortinillas comerciales). Un número que no supera las 120 marcas que se anunciaron en el Super Bowl 2017 en TV abierta y de paga, de acuerdo con la misma fuente.

Banorte, que trabaja desde hace siete años con la Liga, tampoco dejó su interés en el público de la NFL.

“Es la única vez que nos ha pasado (que no se realizó un partido) y seguimos con la Liga. No nos afectó. El cliente es más inteligente de lo que creemos, el cliente sabe que Banorte no es responsable del lugar, ni el pasto. Los clientes que compraron boletos para el 2018 fueron los que volvieron a comprar para esta edición. Más de 80% de los aficionados que compraron boleto respondió que sí querían seguir. Estaremos con la NFL el tiempo que quiera estar en México y le parezca un mercado interesante”, explicó a El Economista Carla Juan Chelala, directora general de Mercadotecnia en Grupo Financiero Banorte.

La exposición es la fuerza impulsora detrás de los juegos de la NFL fuera de EU. La NFL ha jugado en Londres desde el 2007, y la Liga ha celebrado juegos de temporada regular y de pretemporada en Canadá. También ha discutido la programación de enfrentamientos en China y Alemania en el futuro.

En el plan global de la NFL de este año se incluyó cinco juegos: cuatro en Londres y uno en la Ciudad de México. En este caso, ni los Chargers (que se mudaron de San Diego a Los Angeles en el 2017) ni los Chiefs están considerados entre los primeros 10 equipos más populares en Estados Unidos. De acuerdo con la encuesta Fandom Report 2019 realizada por la Universidad Emory Goizueta School of Business. De los 32 equipos, Kansas y Los Angeles ocupan el sitio 31 y 26, respectivamente.

En nuestro país, el hecho de tener un juego de temporada regular, significa un impulso. De acuerdo con datos de la Liga, los Chargers tienen su público cautivo en el estado de Baja California.

El mercado que mueve la NFL es una oportunidad para que las marcas se acerquen a sus clientes.

“La relación que tenemos con la NFL es un intercambio de experiencias y producto en beneficio de nuestros clientes y los fans del futbol americano, un good will más que un patrocinio. Contamos con los derechos de uso de marca para la venta de artículos. La venta en línea de artículos deportivos representa cerca de 8% de las ventas totales de la división de deporte”, mencionó a este diario José Rafael Jiménez, director de Deportes de Liverpool.

La oficina de Operaciones y Coordinación de la NFL México reportó que el 21 de noviembre del 2016, primera fecha del vigente contrato que finalizará en el 2021, el Raiders vs Texans tuvo más de 25 millones de espectadores en Estados Unidos vía ESPN y 6 millones en México por Televisa. México dejó un buen sabor de boca al organizar el primer partido de los lunes por la noche fuera de EU.

Este mercado activa el interés de Visa, patrocinador global desde 1995, que busca fortalecerse en nuestro país.

“Somos una empresa con más de 3,000 millones de tarjetahabientes y necesitamos canales para llegar a las personas. En México, la NFL es sumamente popular, tenemos algunos perfiles de fans identificados por grupos de edad, área geográfica y es más marcada la popularidad en el norte y centro de país, en 55% hombres y 45% mujeres”, comentó a El Economista Sergio de Anda, director ejecutivo de Mercadotecnia de Visa México.

Las marcas ocupan la plataforma de la NFL para quedarse con un público que esperó un año para vivir de nuevo la experiencia.

