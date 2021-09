Carlos Pavón es el máximo goleador de la selección de Honduras con 57 tantos, un referente histórico que representó a su país durante 17 años. Aunque llegó a jugar en España con la playera del Valladolid en 1996, encumbró su leyenda gracias a su participación en siete clubes mexicanos, principalmente en Morelia, donde fue campeón, y en Celaya.

Como Pavón, existe una larga lista de centroamericanos que han destacado en el futbol mexicano y otros tantos que ya llegaron siendo figuras internacionales. El panameño Felipe Baloy fue campeón con Monterrey y Santos, mientras que el costarricense Edwin Cubero es el máximo goleador en la historia del Atlas; algunos como el guatemalteco Carlos Ruiz, líder de goleo en eliminatorias a nivel mundial, jugó para Veracruz ya en sus años de retiro.

El futbol mexicano ofrece una gran plataforma para los centroamericanos no solo en el estricto sentido deportivo, sino también en el económico y laboral, incluso si no alcanzan a fichar con algún club de Primera División (Liga MX).

Una fuerte diferencia es la cuestión salarial: mientras en México, el sueldo mensual promedio de un futbolista está entre los 30,000 y 35,000 dólares, en Centroamérica el más alto es de 15,000 y se alcanza solo en clubes populares de Costa Rica y Guatemala, mientras que en Panamá y Nicaragua apenas va entre los 1,000 y 4,500, de acuerdo con una investigación de El Heraldo de Honduras.

Actualmente hay cinco centroamericanos jugando en las dos ligas más importantes de México: el costarricense Joel Campbell con los Rayados de Monterrey, el guatemalteco Antonio López con el América (lesionado) y los panameños Gabriel Torres con Pumas, Roberto Nurse con Coyotes de Tlaxcala y Jorlián Sánchez con los Leones Negros de la UDG, estos dos últimos en la Liga de Expansión.

“En México se gana prácticamente el doble o a veces hasta tres o cuatro veces más. Un jugador que gana 500 o 600 dólares en Centroamérica y viene a ganar 1,500 más una casa (con un límite de 80,000 pesos en Expansión), imagínate, llega a un lugar donde ganas muchísimo más de lo que ganabas en tu país”, explica Rob García, agente FIFA con experiencia en transferencias en Centroamérica.

“Para el futbolista hondureño, salvadoreño, costarricense, etcétera, ir a México significa como ir a Europa, por las infraestructuras de los clubes y los salarios; además, el futbol mexicano es la mejor vitrina para ellos y económicamente les resuelve la vida”, destaca por su parte Jorge Cardona, periodista deportivo hondureño, colaborador del diario Diez.

Otro factor es la consistencia deportiva. Aunque el futbol mexicano generalmente no les ayuda a dar el salto a Europa, sí los mantiene en un nivel óptimo para ser seleccionados nacionales. Nurse, nacido en México, optó por representar a Panamá debido a las raíces de su padre y a su buen rendimiento en la extinta liga de Ascenso, donde llegó a marcar 129 goles antes de su primera convocatoria internacional en 2014.

Una excepción que benefició a su país fue el también panameño Yoel Bárcenas, quien fue campeón del Ascenso MX con los Cafetaleros de Tapachula en la temporada 2017-18 y gracias a eso generó su transferencia al Real Oviedo de España, donde se ha mantenido hasta la fecha, ahora jugando para el Leganés.

“Mejoran todo, su estilo de vida y etcétera, no nada más les pagan un salario, normalmente también les dan vivienda, a veces hasta un auto, vienen a México y reciben salario libre de impuestos, completo porque no tienen que gastar más que en despensa o colegiaturas de sus hijos, lo cual ya es mucho más atractivo que quedarse en su país. Por ello, una de las principales razones es el tema económico y el prosperar como persona”, agrega García.

En el caso de Baloy, después de 11 años en México, decidió abrir en su país una tienda deportiva llamada FB23: “Vamos a tratar de darle a la gente un producto de calidad. Los zapatos que traemos son de una marca mexicana que tiene mucha calidad y buen precio”, dijo en el momento de la inauguración, en 2016, el ex defensa de Rayados.

La tienda se mantiene activa en la capital canalera y vende jerseys también de beisbol y basquetbol, mientras que en su foto de biografía tiene a Baloy con una playera del Atlas.

El agente FIFA explica que, de Centroamérica, los panameños y hondureños son los más atractivos para el futbol mexicano por sus cualidades físicas como fuerza y velocidad, no obstante, no hay un scouteo constante en esas ligas. Además, algunos centroamericanos prefieren emigrar a Estados Unidos o algunos ligas de bajo perfil europeo, donde el dinero, aunque no es tan alto como en México, sigue siendo atractivo para ellos.

“Hay un punto en el que el centroamericano prefiere ir a una liga entre comillas más fácil como la MLS, la USL o se les está dando también muy fácil el saltar a Europa, porque sus salarios son bajos. Han ido a ligas de desarrollo como las de Rumania, Malta o Grecia, donde los salarios no son tan altos pero para ellos ya es un gran incremento. La Liga MX y la de Expansión se les ha cerrado y no tanto porque no sean atractivos, sino que a veces te sale mejor fichar a jugadores con mejor técnica de Uruguay, Perú, Venezuela o Colombia bajo las mismas circunstancias económicas”, analiza el agente.

Los centroamericanos y el futbol mexicano tienen relación desde la década de los 30, cuando la liga todavía no era profesional. Desde entonces, 13 elementos de dicha región (11 costarricenses, un panameño y un hondureño) han sido campeones de Primera División.

“México sigue siendo más atractivo para los futbolistas centroamericanos por su historia y trayectoria, es un nivel mucho mejor (que en EU). La Liga MX no tiene comparación a nivel de Concacaf y es la mejor económicamente, por eso los jugadores no lo piensan ni dos veces”, añade el periodista hondureño, Cardona.

En el presente siglo, la lista de embajadores centroamericanos se ha engrosado con seleccionados como los hondureños Carlo Costly (Atlas), Amado Guevara (Toros Neza), Ramón Núñez (Cruz Azul y Puebla), Michael Chirinos y Félix Crisanto (Lobos BUAP), así como el panameño Blas Pérez (Tigres, Pachuca, San Luis y Ciudad Juárez), los salvadoreños Alexander Larín (Juárez FC), Eliseo Quintanilla (Correcaminos) y Rodolfo Zelaya (León) y el guatemalteco Guillermo Ramírez (Jaguares).

