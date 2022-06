A menos de un semestre de que cerca de 80,000 aficionados de la Selección Mexicana empiecen a ingresar al territorio qatarí, se tienen en la logística tres confirmaciones: los mexicanos podrán empacar en la maleta sus máscaras de luchador, penachos, para mostrarlos en la zona mundialista marcada por la FIFA; la conexión aérea entre México y Qatar es una realidad con los vuelos de Qatar Airways; y la Guardia Nacional de México estará disponible para apoyar con labores de seguridad durante el mega evento.

En el Mundial de Rusia 2018, una de las mayores preocupaciones de los fans mexicanos era si podrían expresar su apoyo enmascarados. En aquel momento, el código de conducta de la FIFA prohibió a los hinchas de cualquier nacionalidad ingresar máscaras a cualquiera de los 12 estadios. Eso no aplicará en Qatar.

“El país es muy abierto, no tiene restricción. La semana pasada cuando hice mi TikTok con mi traje qatarí con mi hatta o kufiya blanca en la cabeza (pañuelo blanco) me preguntaron si se necesita traer la misma ropa o es una falta de respeto. Y respondí que no, porque pueden vestir como quieran, con la máscara de lucha libre. El país no tiene restricción”, explicó a El Economista, el embajador qatarí, Mohammed Alkuwari.

En abril pasado, Martha Delgado, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, en entrevista con este medio, señaló que se ha reunido con autoridades qataríes en Doha para promover una campaña de atención e información a los fans mexicanos, y que la indisciplina de estos en pasados mundiales es un punto que no se discute, porque existe una buena imagen.

“No sé qué acción dirá (el gobierno de Qatar) que es ilegal, pero puedo decir que cada persona que vuela a otro país necesita respetar la ley”, aclaró Mohammed Alkuwari, a este diario sobre la pregunta de qué acciones de los fans extranjeros sí serán penalizadas o multadas durante el Mundial.

Disponibles: Qatar Airways y Guardia Nacional

En un aproximado de dos o tres meses se deberá definir qué aeropuerto mexicano será el punto de enlace para Qatar Airways. El embajador qatarí confirmó en la ceremonia de inauguración de la nueva sede diplomática que la ruta aérea es un proyecto factible.

Entre el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX ¿Cuál considera que sería más estratégico?

“Creo que cuando acaben todas las negociaciones en dos o tres meses Qatar Airways va a elegir la mejor opción”.

El canciller Marcelo Ebrad le comentó al embajador Alkuwari que le gustaría apoyar en proporcionar médicos y seguridad a los 80,000 mexicanos que viajarán a Qatar, precisamente, con la Guardia Nacional, la institución que funge como policía nacional, cuya tarea es proporcionar seguridad pública.

"En Qatar van a estar 1.7 millones de aficionados de todo el mundo, hay mucha gente, no sólo mexicanos. Tenemos seguridad casi en todo el mundo. Ahorita va a ser un ejercicio con la seguridad en Qatar sobre cómo podemos asegurar los estadios y el país. Todas las pruebas son un ejercicio para otra ocasión, entonces sí, lo que quiere hacer México en Qatar es para hacerlo después (Mundial 2026) aquí, en su territorio", dijo el embajador.