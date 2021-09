Unos días antes de empezar la jornada 8 del torneo Apertura 2021, Pumas presentó oficialmente a Miguel Mejía Barón como su nuevo vicepresidente deportivo. Ubicados en el puesto 15 de 18 en la tabla general, con apenas un triunfo y 10 goles encajados, sus aficionados están ávidos de alguien que cambie las cosas, pero, al menos en el corto plazo, ese no será Mejía Barón.

“Disculpa que me ría, entiendo esa ansiedad de la afición, pero estoy seguro que hay un análisis de la mayoría del público y saben que esto no se modifica de un día para otro, necesita procesos, comprensión (...) Este es un proceso en el que uno tiene que pedirles calma y espacio para retomar el camino del éxito”, dijo el vicepresidente cuando se le preguntó cómo manejar la emoción de la afición por su llegada.

Mejía Barón no puede negar su afecto a Pumas, estuvo 30 años como jugador, entrenador y directivo hasta obtener un campeonato en la temporada 1990-91. A pesar de eso, admite que en este momento llega al club sin un proyecto.

“No llego con ningún plan determinado porque lo primero que debo hacer es integrarme, conocer lo más que pueda de la institución para dar mi opinión y tratar de mejorar lo que encuentre; no vengo con plan determinado, solo con buenas intenciones”.

El experimentado directivo vivió de cerca cuando un elemento de la cantera puma como Hugo Sánchez dio el salto a Europa. Los felinos tienen seis años sin vender a un canterano al Viejo Continente, por ello insiste en que uno de sus objetivos es “darle atención a los prospectos jóvenes, eso es prioritario”.

Pero en su primer día, aclaró que no tiene una estrategia y que tampoco va a prometer falsas esperanzas a la afición: “Mi objetivo es colaborar para la mejora en todos los aspectos que me corresponda participar, vengo con la intención de conocer lo más rápido que pueda todo lo que rodea a esta institución”.

En ese sentido, recalcó: “No puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir, pero las intenciones van a ser totales (...) No estoy acostumbrado a prometer lo que no estoy seguro, lo único que puedo prometer es trabajo, interés e involucrarme lo más pronto posible para buscar soluciones que ayuden a progresar desde el trabajo de fuerzas básicas”.

El último empleo de Mejía Barón fue como auxiliar técnico del ‘Tuca’ Ferretti en Tigres entre 2014 y 2020, periodo en el que ganaron nueve títulos; de acuerdo con cifras de Transfermarkt, la nómina del conjunto regio vale casi tres veces más que la de los capitalinos: 72.9 millones de euros contra 25.9.

¿Qué tanto le preocupa que en Pumas no pueda contar con el presupuesto que tenía en Tigres para el trabajo en fuerzas básicas?

“No me preocupa porque tengo consciencia de dónde estoy y dónde estuve, ambas son instituciones muy respetables, pero con diferentes matices y diferente manera de encarar la competencia en el futbol mexicano. Lo que pasó en Tigres ya pasó, el camino hay que continuarlo, el destino me abre esta gran oportunidad. Tienen recursos y apoyos totalmente diferentes”, respondió a El Economista.

En este torneo, 13 de los 30 jugadores registrados por Pumas en el primer equipo son producto de su cantera, pero en un tercio de torneo, el club no ha podido superar la novena posición, incluso llegando al fondo de la tabla general en la jornada 5. Ese contexto generó la partida de Jesús Ramírez, ex presidente deportivo, pero ahora la confianza está en Mejía Barón.

“Es muy estudioso y conocedor, me dio mucho gusto que haya aceptado la invitación que le hicimos. Nos entusiasma que a partir de hoy se haga cargo del área deportiva, estoy seguro que con sus conocimientos, experiencia y amor a Pumas va a proporcionarnos muchas satisfacciones y transmisión de conocimiento. Vamos a ir trabajando en beneficio del club, incluyendo a todas nuestras categorías, y eso nos va a dar, seguramente, buenos resultados en el corto, mediano y largo plazo”, señaló Leopoldo Silva, presidente de Pumas, durante la presentación de Mejía Barón.

