Trabajar las cuestiones técnicas de ingeniería electrónica de los monoplazas de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas no permite margen de error. En el calendario exigente del campeonato de Fórmula 1, que para el año 2022 aumentará a 23 carreras de marzo a noviembre, la mentalidad debe estar enfocada en la cultura del trabajo en equipo.

Cada decisión tomada por los casi 1,500 miembros de la escudería Mercedes-AMG PETRONAS influye en los resultados de la temporada y el ingeniero mexicano Marcelo Martinelli es parte de la dinámica desde hace siete años.

“Aquí no hay margen de error, es la naturaleza de la competencia, de la filosofía que se tiene dentro del equipo, somos seres humanos y a veces las cosas no salen como uno planea o quisiera, pero es donde un equipo como Mercedes tiene una base o liderazgo muy fuerte que nos apoya 100% eso es clave para crear una filosofía o cultura donde la expectativa es que no haya errores. Pero cuando suceden no hay que sentir miedo en la siguiente ocasión al volver a tomar decisiones, uno tiene que ser más conservador para no cometer errores. Desde el Jefe de la escudería Toto Wolff hasta todos los demás niveles de las distintas áreas tienen una filosofía de apoyo para crear ese ambiente dentro del equipo”.

Marcelo siempre tuvo la meta de estar en la Fórmula 1, se graduó como Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones en el Tec de Monterrey en el 2002, y antes de llegar a Mercedes en el 2014 tuvo una trayectoria en Estados Unidos trabajando en Indycar y el campeonato de LeMans. Con Marcelo, la escudería de las fechas de plata ha ganado siete Campeonatos de Constructores y siete de Pilotos (de nueve). En el Gran Premio de México de 2019 se le recuerda acompañando en el podio a Hamilton y Bottas, que hicieron el 1-3 para el equipo, mientras que Sebastian Vettel (Ferrari) quedó en segundo.

“En mi desarrollo me ha tocado trabajar con muchos pilotos y muchos de ellos con mucho talento para manejar los monoplazas, pero llegar al nivel de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas requiere más. Ellos no se prepararon de manera directa para el trabajo en la parte técnica, eso recae en nosotros los ingenieros. Tenemos que lograr que ellos puedan entenderlo y se convierta en una parte natural, es una capacidad excepcional”.

Marcelo declara que la F1 es el nivel más alto de su profesión y para llegar fue trazando el camino desde México, pues sabía que la oportunidad no es por pase directo y tenía primero que colocarse en escenarios que le permitieran desarrollar habilidades específicas y cumplir con el requisito de trabajo bajo presión que se vive en el automovilismo. En México trabajó tres años en la automatización industrial de una planta de producción, donde realizaba cambios técnicos en los procesos.

“Eso lleva un nivel de presión muy alto, no hay margen de error para la parte técnica. Hice eso más que nada con el propósito de adquirir confianza en cuanto a que la cuestión técnica se convierta en la parte fácil del proceso, en lidiar con las personas y saber cómo sacar lo mejor de ti técnicamente en condiciones difíciles, de alta presión, donde siempre habrá algo que no esté previsto y uno tiene que reaccionar. Esas son habilidades que resultan cruciales para este tipo de actividad”.

El punto de partida de Marcelo en la escudería fue en un rol de soporte remoto junto a un equipo de ingenieros que apoya en todas las carreras, después de tres años empezaron los viajes a los GP’s en el área de sistemas de control, y actualmente su función está en los arranques a nivel pista “pero inclusive en esa área hay mucho trabajo detrás y personas que influyen”. Como referencia en Mercedes hay tres mexicanos: Esteban Gutiérrez y Rafael López, quien trabaja en el área de aerodinámica en los túneles de viento.

“Son muchos los retos que existen para llegar como mexicano a la F1, muchos de ellos simplemente cuestiones prácticas como las legales y migratorias. Independientemente de la nacionalidad es muy difícil llegar y al final de día las personas que tienen el perfil adecuado son las que tienen la oportunidad de demostrar lo que pueden ofrecer”.

Con el tiempo, la experiencia y capacitación se adquiere dentro de la misma atmósfera de Mercedes, y es requisito la capacidad constante de aprendizaje.

“No es un tipo de trabajo donde uno espera que te enseñen o cómo se debe de hacer algo. Las personas que escogen para todos los roles en el equipo deben tener una intuición de saber qué es lo que se necesita”.

¿Cómo es la relación de trabajo con Bottas y Hamilton?

“Son personas sumamente especiales, la habilidad que tienen los convierten en personas con nivel competitivo en todas las áreas de su desarrollo. En la parte técnica, lo que es impresionante al trabajar con ellos, que en su momento, me tocó trabajar con Nico Rosberg, es cómo con esa misma hambre de competencia quieren saber y exigen toda la cuestión técnica y encontrar ese balance entre nosotros entender sus necesidades como pilotos y poder traducir la parte técnica de una manera que sea útil para ellos”.

En su temporada número 16 en la F1, con horas de trabajo en días de competencia de entre 10 y 12 horas y con poco espacio para el descanso, Marcelo menciona a su Jefe directo Evan Short como la principal persona dentro del equipo a la que más ha aprendido.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, finaliza la charla con una explicación sobre las adaptaciones a la pista:

“La particularidad más grande de la carrera aquí es la altura que tiene muchas repercusiones técnicas en el área de motores y en la aerodinámica, pues todo tiene que ver con el aire. Hay una cantidad de preparación especial en esta carrera que va un poco más allá de la preparación de otras, lo hace muy interesante, diferente y es encontrar el balance correcto entre los recursos y la optimización sabiendo que el calendario es amplio”.

Marcelo Martinelli

Ingeniero mexicano en Mercedes-AMG PETRONAS

16 temporadas de experiencia en la Fórmula 1.

2002. Se graduó en el TEC de Monterrey como Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones

2014. Llegó a la escudería Mercedes.

2014-2016. Trabajó con el piloto Nico Rosberg.

2019. Subió al podio del Gran Premio de México junto a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas para recibir el trofeo del Campeonato de Constructores.

