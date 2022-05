Marcelo Flores comenzó a jugar futbol a una edad muy temprana cuando tenía tan solo 2 años junto a su hermana Silvana Flores, actual jugadora del Chelsea. Nació en una cuna muy futbolera, ya que su papá era ex jugador del Atlante.

Tiene 18 años y es la sensación en la nueva convocatoria de Gerardo Tata Martino, un día después de haberse comprometido de vestir el jersey tricolor toda su carrera.

El entrenador argentino busca los últimos lugares para la convocatoria final rumbo al Mundial de Qatar 2022. Por ello decidió echar mano de los jugadores promesa y dar una pre-lista conformada de 38 jugadores para disputar los partidos amistosos frente a Nigeria, Uruguay y Ecuador. Entre ellos, se encuentra Marcelo, mediocampista ofensivo que suma su tercera convocatoria y busca ganarse un lugar ante jugadores como Hirving Lozano, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

"Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Es suficiente escuchar rancheras con mis hermanas en Inglaterra? ¿Decir 'sí' a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?. Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo es importante que lo escuchen de mí directamente: Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional", apuntó en sus redes sociales.

El delantero juvenil, cuenta con triple nacionalidad: mexicana, canadiense e inglesa. Su padre Rubén Flores es mexicano y su madre tiene nacionalidad canadiense y ascendencia inglesa.

Marcelo Flores ya había sido convocado por la selección de la hoja de maple, esto en una lista preliminar para la Copa Oro en 2021, sin embargo, no fue llamad

"Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países y siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México y eso no es ninguna coincidencia. México me ha dado la oportunidad a mí y mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ está a miles de kilómetros de distancia".

Arsenal le abre las puertas

Posteriormente se unió a la Academia de Guelph, ubicada a tan solo una hora de su casa en Canadá, lugar en el que jugaba futbol en un equipo dirigido por su padre. Flores disfrutaba de quedarse todos los días hasta tarde para entrenar, incluso en periodo de vacaciones y ante bajas temperaturas.

Los primeros aprendizajes de Marcelo en el futbol fueron legado de su padre Rubén Flores, certificado como entrenador. En un viaje de trabajo, viajaron juntos a las islas Caimán, donde amplió su visión en este deporte.

En Ipswich, Flores se preparó rigurosa y disciplinadamente, utilizaba una máquina de entrenamiento para mejorar la precisión de sus pases y afinar su técnica. El constante roce futbolístico con clubes ingleses atrajo el interés de varios equipos. El Arsenal fue el equipo que le ofreció la oportunidad de entrar a la sub 14 en 2018, para posteriormente a los 17 años firmar su primer contrato profesional.

Su primer llamado con el Arsenal fue el pasado 4 de marzo frente al Crystal de la Premier League, pero el mediocampista mexicano no vio acción.

Marcelo no es el único mexicano en jugar para el Arsenal, ya que en 2008 Carlos Vela debutó, pero lo hizo hasta su segunda etapa.

”He estado diciendo desde hace tiempo que antes de los 19 años quiero ser jugador profesional, sea aquí en Arsenal o en algún otro lado, salir a préstamo o permanente. Quiero jugar la Copa del Mundo antes de los 19 años. Mi cumpleaños es en octubre y el Mundial es un mes después, así que quiero estar en la convocatoria que disputará el Mundial y debutar con Arsenal antes”, mencionó Marcelo Flores, para Football London.

Partidos amistosos rumbo al Mundial de Qatar 2022:

México vs Nigeria / 28 de mayo

México vs Uruguay / 2 de junio

México vs Ecuador / 5 de junio

Nations League:

Surinam vs México / Por definirse

México vs Jamaica / Por definirse