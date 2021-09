Michael McCorkle Jones inició este fin de semana su camino victorioso en la NFL. El novato, elegido por Bill Belichick para ser el quarterback titular de New England Patriots durante la temporada 2021, consiguió su primer triunfo al guiar a su equipo a una paliza de 25-6 sobre los New York Jets, que aunque fueron el segundo peor equipo del año anterior, ayudan a Jones y a los Pats en general a recuperar la confianza perdida tras su derrota de 17-16 contra Miami Dolphins en el kick-off.

Mac Jones, como se le conoce, encabeza un momento importante para su universidad de origen dentro del nivel máximo de la NFL. Es egresado de Alabama Crimson Tide, que ha ganado 18 títulos nacionales y 36 bowls, más que ninguna otra institución del futbol colegial, por lo que suele nutrir a los equipos de máxima categoría año con año en el Draft.

En la temporada 2021, Jones y Tua Tagovailoa (quarterback de Miami Dolphins) son los primeros mariscales de campo procedentes de Alabama Crimson Tide seleccionados en la primera ronda de borradores consecutivos; también son las primeras selecciones de primera ronda del programa desde que Richard Todd fue seleccionado sexto en la general en 1976.

No obstante, en la posición de quarterback han dejado mucho que desear en los últimos años. Fuera de Bart Starr, Joe Namath y Kenny Stabler, todos ganadores del Super Bowl y miembros del Salón de la Fama, la institución no brilla en esa zona del campo salvo con excepciones como Brodie Croyle, retirado en 2012 con los Arizona Cardinals, y AJ McCarron, actualmente en Atlanta Falcons.

La expectativa en Jones es alta en esta temporada. El joven nacido el 5 de septiembre de 1998 se ha convertido, en su año de rookie, en el titular del equipo más ganador de Super Bowls en la historia (Patriots y Steelers son los líderes con seis) y sus más recientes antecesores son Cam Newton, MVP de 2015, y Tom Brady, el máximo ganador de trofeos Vince Lombardi (siete, seis con Patriots y uno con Buccaneers).

Ante esto, el cuerpo técnico encabezado por Belichick, así como su propia línea ofensiva, intentan proteger a Jones de la presión mediática a la que fue sometido desde su partido debut. En la caída ante Dolphins, Jones perdió el balón 21 veces, siguiendo el segundo quarterback con la cifra más alta en ese rango.

El juvenil se recuperó ante los Jets, completando 22 de 30 pases y 186 yardas sin turnovers. Sus estadísticas tenían esa premonición: antes de su debut, era el novato con el porcentaje de pases completos más alto (74.4%) de cualquiera que hiciera su apertura en la NFL con un mínimo de 25 intentos.

Durante la temporada baja, Jones enfrentó críticas al ser comparado con sus colegas del Draft 2021: Trevor Lawrence (selección No. 1), Zach Wilson (No. 2), Trey Lance (No. 3) y Justin Fields (No. 11). Aunque una de las virtudes apreciadas en el quarterback de New England es su enfoque cerebral, buena presencia y la toma de decisiones inteligente, muchos analistas mencionaron que su techo atlético era más bajo que el de otros en su posición.

Pero el momento es importante. Sin incluir a Jalen Hurts, quien terminó su carrera universitaria en Oklahoma, Tagovailoa y Mac Jones son los primeros quarterbacks seleccionados de Alamaba desde que los Bengals tomaron a McCarron en 2014, y también son los primeros en tener tiempo de juego significativo desde que Richard Todd (seleccionado en 1976) terminó sus 10 años en la NFL en 1985 con un récord de 48-59-1.

Jones se convirtió en el titular a tiempo completo de la Universidad de Alabama en su cuarto año y en los 30 partidos que jugó, su escuela cosechó una marca de 28-2 (como titular, Jones logró 15-1). Gracias a su notable rendimiento colegial, ganó los premios Davey O'Brien, Johnny Unitas Golden Arm y Manning, todos en 2020, antes de ir al Draft y llegar a los prestigiosos Patriots, cuyo objetivo en esta temporada es regresar a los playoffs.

Para ello, la confianza está depositada en un joven de 23 años que porta el jersey número 10. Aunque fue el pick 15 del Draft, empieza a demostrar por qué ha dado el salto de Alabama a los Patriots.

