La brecha en cuanto a ganancias entre un matador de toros y un subalterno es enorme a la hora de contabilizar los dineros, un torero con alternativa llega a ganar hasta 50 veces o más de lo que percibe un hombre de plata, sin embargo, esto no es impedimento para que muchos se inclinen por incorporarse a las filas de los que finalmente velan por la integridad del matador como subalternos.

Así lo hizo saber a El Economista Christian Adolfo Sánchez, subalterno que tiene en su haber la mayor cantidad de salidas a saludar en el tercio en la Plaza México luego de colocar excelentes pares de banderillas cubriendo la segunda parte de la lidia a las órdenes de los toreros a los que acompaña.

Con casi 20 años como profesional, Christian tiene claro que decidió el camino correcto: “Todo lo que tengo se lo debo al toro y a la profesión, me ha ido bien y vivo tranquilamente. Esta profesión no te da de más pues México es el país en el que menos te pagan como subalterno a nivel mundial pero, si te mantienes al cien, porque así lo exige tu actividad, tratas de estar muy preparado y haces las cosas con eficiencia, toreas constantemente y eso te reditúa en ganancias”, dijo.

A pesar de sumar 86 salidas al tercio no pierde el piso: “El tercio de banderillas no es un requisito, es parte de ser subalterno, simplemente trato de ser buen torero, tanto con el capote como con las banderillas, y si los toros me siguen respetando, pues afortunadamente en mi trayectoria sólo he tenido dos cornadas y una fractura, habrá Christian para rato”, aseguró.

Christian Adolfo Sánchez comentó también que el sueldo promedio de un hombre de plata varía de acuerdo a épocas del año, “puedes torear uno, dos o tres festejos el fin de semana o nada, esto te deja un salario de entre 8,000 y 20,000 pesos al mes, depende la cantidad de festejosque se den en el periodo y en cuales puedas torear”, dijo.

Por lo pronto, Sánchez espera con ansías a que llegue el domingo 17 de noviembre para salir en la cuadrilla de Gerardo Adame dentro de la tercera corrida de la Temporada Grande, espera poder cumplir su labor a cabalidad y repetir una nueva salida al tercio y, por supuesto, que su matador salga con el triunfo cuando alterne con Miguel Ángel Perera y Arturo Saldívar al enfrentar astados de La estancia.

kg