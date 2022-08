Los Cabos regresan a Medvedev a la órbita del triunfo

Daniil Medvedev reclamó su primer título de la temporada en el Abierto de Los Cabos, que estrenó este 2022 nuevo complejo tenístico y tuvo el lujo de coronar al número uno del mundo.

El tenista ruso no perdió un set en toda la semana en el ATP 250 mexicano para ganar su décimo cuarto trofeo a nivel de gira. En la final venció a Cameron Norrie 7-5, 6-0 y por fin, Medvedev recordó una celebración que no ocurría desde el US Open del año pasado.

“Cada partido fue muy bueno, pero la final siempre es especial. En la final juegas contra el mejor jugador de esta semana, por lo que siempre es un partido de alto nivel y estoy muy feliz de haber logrado mostrar un buen nivel, algunos buenos tiros en un partido tan importante”.

Al ingresar al partido, Medvedev estaba en una racha de cinco derrotas en finales que se remonta al Masters de París del año pasado. Pero no mostró ningún nerviosismo, convirtiendo seis de sus 10 puntos de quiebre en una victoria de una hora y 23 minutos.

“Lo bueno del tenis es que en una semana puedes dar la vuelta a tu temporada. Al venir aquí había perdido cinco finales seguidas. Eso no es agradable, quiero hacerlo mejor. Nunca sabes si va a pasar o no, y seguro que antes de esta final estaba un poco nervioso, un poco más de lo habitual. Pero ahora estoy muy feliz (de haber ganado uno)”.

El momento crucial llegó al final del primer set. Medvedev tuvo dos puntos de set con su servicio en 5-4, 40/15, pero renunció a su quiebre de servicio. En el primer punto del siguiente juego, se raspó la mano en la cancha tratando de golpear una pelota y necesitó tratamiento del fisio porque le había sacado sangre.

“En el primer set nos rompimos el uno al otro dos veces para estar 5-5 y en realidad regresó de 40/15 y no jugué mal en ese juego con 5-4. Así que sabía que solo tenía que quedarse allí. En realidad, el sangrado me ayudó, creo, un poco, así que pude controlar mis nervios un poco más. Desde entonces logré jugar bien y hoy fue suficiente”.

Pero en lugar de entrar en pánico, Medvedev volvió al trabajo y ganó los últimos ocho juegos del partido para completar su primera semana de competencia desde Mallorca en junio.

"No fue fácil. Cam es un jugador increíble, así que fue realmente intenso. Cuando juegas contra Cam, sabes que tienes que luchar por cada punto”.

Norrie ganó su primer título ATP Tour el año pasado en Los Cabos y se quedó a solo un partido de retener su trofeo.

"Luché tan duro como pude, pero Daniil era demasiado bueno. Bien hecho por ti y tu equipo, definitivamente lo merecían esta semana", dijo el británico, por el momento ubicado en el lugar 12 del ATP, pero que en abril pasado fue el 10 del mundo.

Daniil llegó a 250 triunfos en el ATP Tour y queda a uno más de los 200 en pistas rápidas, superficie en la que ha conseguido doce de los trece títulos que tiene actualmente en el circuito.

“Alguien me dijo hace unos días que estaba cerca de esta cifra. Es lindo haberla conseguido. Es un hito en mi carrera”, aseguró el diestro de 26 años. “Lo cierto es que quiero más victorias, y ojalá vengan más”.

Blumberg-Kecmanovic, un debut de ensueño

William Blumberg y Miomir Kecmanovic nunca olvidarán su debut en equipo en el ATP Tour. La dupla estadounidense-serbia derrotó a los cuartos sembrados Raven Klaasen y Marcelo Melo 6-0, 6-1 para ganar el título del Abierto de Tenis en Los Cabos.

"Estoy feliz de hacerlo con Miomir. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Lo conozco desde los 14, 15 años, éramos juniors. Es bueno volver a unirnos", dijo Blumberg.

Blumberg ha sido la kryptonita de Klaasen y Melo en las últimas semanas. La ex estrella de la Universidad de Carolina del Norte se asoció con Steve Johnson para derrotar a los veteranos 6-4, 7-5 en la final de Newport en julio pasado.

Los no sembrados Blumberg y Kecmanovic salvaron los cinco puntos de quiebre que enfrentaron y aprovecharon seis de sus 12 oportunidades para levantar el trofeo después de 53 minutos. Fue una racha impresionante para los debutantes, que necesitó un Match Tie-Break en las primeras tres rondas. Derrotaron a los principales sembrados Santiago González y Andrés Molteni en las semifinales.

Blumberg ahora es tres veces campeón de dobles del ATP Tour, con sus dos títulos anteriores en Newport. Kecmanovic es campeón de dobles por primera vez a nivel de gira, habiendo comenzado la semana con un récord de dobles de 9-23.

"Se siente increíble ganar un título de dobles", dijo Kecmanovic. "Yo [realmente no juego mucho [dobles]. Estoy feliz de haber podido capitalizar la oportunidad".

Si bien este fue su debut profesional como dúo, Blumberg y Kecmanovic jugaron juntos un evento de dobles junior en 2015. Perdieron en sets seguidos en la primera ronda.