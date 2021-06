El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció recibir en Palacio Nacional a los nadadores mexicanos que buscan un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y que se quejan de la falta de apoyo económico por parte de la Federación Mexicana de Natación.

“Que vengan, aquí los recibimos para ayudar en todo lo que se pueda”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

Los deportistas confirmaron haber recibido comunicación de parte de la Presidencia de la República a fin de recabar sus necesidades, aunque no se les ofreció una fecha exacta para reunirse con el mandatario federal.

Hace unos días, mediante sus redes sociales integrantes de la Selección Mexicana de Natación publicaron una carta donde denunciaron estar en el olvido por parte de la Federación Mexicana de Natación que dirige Kiril Todorov, ya que no cuentan con el apoyo económico.

“Desde enero de 2020, la Federación Mexicana de Natación no ha tenido contacto alguno con los integrantes o entrenadores de la selección. En varias ocasiones, los seleccionados han intentado establecer contacto y nuestras llamadas y mensajes son ignorados. No presentó ningún plan de trabajo para la selección en el año olímpico, ni para clasificarse a Tokio 2021. No ha cubierto ningún gasto de competencias, ni entrenamientos de ningún seleccionado desde los Juegos Panamericanos Lima 2019”, señalaron.

“No organizó ningún selectivo, ni competencia clasificatoria para Juegos Olímpicos, obligando a los nadadores a viajar a otros países a competir en plena pandemia, considerando que muchos países no permiten extranjeros. No están informados de tiempos ni sedes de las competencias a las cuales han asistido o asistirán los máximos representantes de la natación mexicana en busca de la clasificación a Tokio. No existe ningún plan para viaje, entrenamiento y adaptación para los nadadores potencialmente clasificados a JJOO”, expresaron los atletas.

También argumentaron que las oficinas de la Federación Mexicana de Natación están cerradas bajo el argumento de la pandemia de Covid-19, y fustigaron que no han recibido respuesta alguna a sus inquietudes y demandas con los Juegos Olímpicos en puerta.

Por ello, expresaron sentirse “desamparados y abandonados” a unos días del periodo de clasificación a la justa deportiva más importante del mundo. “Esto es una falta de respeto al trabajo, dinero y tiempo que hemos invertido en poder cumplir nuestra máxima meta como deportistas”, comentaron.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de este año, una vez que el año pasado fueron pospuestos debido a la pandemia de Covid-19.

kg