El argentino Lionel Messi ganó el lunes el sexto Balón de Oro de su carrera, convirtiéndose de esta manera en el futbolista que más veces se ha quedado con el galardón en la historia.

El emblema del Barcelona —que se había adueñado del trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015— dejó atrás a Cristiano Ronaldo, que suma cinco Balones de Oro tras ser elegido como el mejor del mundo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

El Premio Yachine al mejor arquero del mundo fue para el brasileño Alisson Becker, que en la última temporada ganó la Liga de Campeones con Liverpool y la Copa América con la selección de Brasil.

El arquero brasileño Alisson Becker fue galardonado con el Premio Yachine. Foto: Reuters

"Los delanteros siempre nos hacen la vida difícil (...) Es un gran honor recibir este premio, no me siento afortunado, sino bendecido por todo lo que me ha dado la vida. Gracias a mis compañeros del Liverpool", señaló Alisson.

El Premio Kopa al mejor jugador de menos de 21 años quedó en manos del holandés Matthijs De Ligt. "Es un gran honor estar aquí. Estoy muy orgulloso de ganar este premio", sostuvo.

Entre las mujeres, el Balón de Oro fue para la centrocampista estadounidense Megan Rapinoe, de 34 años, quien lideró a su selección a ganar el Mundial este año.

Megan Rapinoe, centrocampista estadounidense. Foto: Reuters

Rapinoe no estuvo presente en la ceremonia para recoger el galardón individual más prestigioso del fútbol en el Theater du Chatelet, pero agradeció el reconocimiento en un video.

"Estoy muy triste por no haber podido estar allí esta noche. No puedo creer que haya ganado, ha sido un año increíble", dijo Rapinoe. "Quiero agradecer a mis compañeras de equipo y a la federación de Estados Unidos".

