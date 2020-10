Los Ángeles Lakers están en su año estelar deportivo y rompiendo récords en el valor de su marca. Tienen 17 títulos de la NBA y al Jugador Más Valioso y uno de los más populares de la liga: LeBron James. Lo anterior los coloca en la órbita de la mercancía más vendida del año, del mes y de hace cuatro años.

Durante las primeras 12 horas luego de coronarse campeones, la tienda de colección Fanatics reportó que los Lakers superaron el récord de ventas de merchandising establecido por Cleveland Cavaliers en 2016, año en el que LeBron llevó a la franquicia a la obtención del primer título de su historia.

En las estadísticas de popularidad, la camiseta de LeBron es la más vendida, seguida del estampado de Kobe Bryant. Después de la muerte de Kobe, los Lakers agregaron un parche con las iniciales de Bryant a sus camisetas en su honor.

Fanatics tiene actualmente seis de las camisetas de Bryant en su sitio. Desde el reinicio de la liga en la burbuja (en julio), James y los Lakers han encabezado las listas de ventas de camisetas individuales y merchandising de equipos.

Anthony Davis tenía la tercera camiseta más vendida, detrás de James y la estrella de los Dallas Mavericks, Luka Dončić. La mercancía de los Lakers se ha vendido a fans en más de 110 países (hasta ahora) y el 85% de las ventas provienen directamente de dispositivos móviles.

El producto más caro cuesta 12, 999 dólares y es un enmarcado con la imagen de LeBron y la camiseta blanca de Lakers autografiada, correspondiente a la colección Nike Authentic 2020 NBA Finals Champions Jersey Collage de edición limitada.

LeBron James en el 2020

• Publicó “I promise” un libro para niños.

• Lanzó la iniciativa “More than a vote”, una organización de derechos electorales en la que inscribió a 10,000 trabajadores electorales voluntarios, como un esfuerzo por combatir la supresión de votantes racista y sistémica.

• Recaudó 100 millones de dólares para The SpringHill Company, una empresa de producción de videos.

• Ganó un Emmy deportivo, por el largometraje “What’s My Name | Muhammad Ali Part I” realizado por The SpringHill Entertainment

• Firmó un contrato con NBCUniversal, de Comcast Corp., con el objetivo de producir proyectos de cine y televisión sobre deportes y cultura.

• Su imagen debutó en la caja de cereales Wheaties.

