Jugar las finales de la Liga MX e incluso ser campeón no revalorizan la carta del futbolista tanto como jugar una buena temporada. Aspectos como la constancia individual, la edad y los resultados en la cancha le dan a los futbolistas mayores posibilidades de elevar su valor en el mercado.

En el Clausura 2019, León fue líder del certamen, alcanzaron las finales y cayeron ante Tigres. En dicha ocasión, León tenía a José Juan Macías en calidad de préstamo por Chivas. Con 19 años, Macías se convirtió en pieza fundamental en el esquema de Ignacio Ambriz: marcó ocho goles en 14 partidos, dos más en liguilla y, por último, no pudo presentarse a las finales por un compromiso con la selección sub20. Al término del torneo, Chivas exigió una suma de 15 millones de dólares por él, 300% más de lo que el sitio Transfermarkt tasaba su valor antes de dicho certamen.

En contraste, en ese mismo torneo, Sebastián Jurado pasó de ser el portero más goleado del Clausura 2019 en el Veracruz, equipo que se encontraba en decadencia y que culminó en posición de descenso, a ser fichado por Cruz Azul.

Transfermarkt indicó que su valor aumentó de 1.8 millones de dólares en agosto de 2019 a 4.2 millones en enero de 2020, “porque individualmente estuvo bien”, opinó Santiago Arbide, CEO de AmEro Sports Management.

De acuerdo al agente, un jugador se valora con base en los puntos que aporta a su equipo, con estadísticas como los goles que marcó y evitó, sin embargo, también está sujeta al valor que le asigna el dueño, quien puede sobrevalorar al futbolista si no lo quiere vender, una de las principales razones por la que no hay más ventas de mexicanos a Europa.

“El valor, al final, se ajusta a la negociación como tal: quién me compra y qué tanta necesidad tengo de ese dinero. Depende del equipo que esté comprando si lo vendo más caro o no, porque sé que no tiene tanto presupuesto. Si estoy en bancarrota, lo vendo aunque sea barato porque necesito el dinero. Si no tengo problemas económicos, pido un precio alto”.

De entre los equipos finalistas esta temporada,en general, los jugadores de Pumas tienen mayores posibilidades de obtener un mejor beneficio económico en el futuro, pues su promedio de edad es de 25.2 años, el segundo equipo más joven del certamen, mientras que en León, el promedio es el más alto con 28.6 años, por lo que sus posibilidades de volver a venderlos son menores.

“Entra el factor edad y si juegan en selección, eso hace más valioso al jugador. Por ejemplo, sobre comprar al ‘Chapito’ Montes, se ponen en la balanza factores como la edad; sí, está en lo más alto de su nivel, pero también puede ser que venga el declive. En el caso de Alan Mozo, si llega a ser campeón, sube un poquito su valor, es joven, es seleccionado sub23 y en la categoría mayor. Si llega a ser campeón, se va a ir a los cielos”, ejemplificó Ángel Palma, director de la agencia de representación Total Match.

Palma indicó que otro factor que afectó al club fue la pandemia, por lo que eso podría obligarlos a vender jugadores, sin embargo, con Andrés Lillini se planteó un proyecto a dos años, por lo que el especialista indicó que debería existir un equilibrio en el flujo de nuevas contrataciones y la base actual de jugadores.

“Aunque si Pumas habla de que quiere regresar a su experiencia de formador, para ser coherente sí debería dejar salir y formar”.

¿Cómo revaloriza a un jugador una final de la Liga MX?

“Si haces una buena final y como delantero metes tres goles o como arquero tapas un penal decisivo y quedas campeón, puede pasar que al interior del club te ganes un buen contrato, una extensión de contrato, un aumento o un bono. Otra situación es la popularidad dentro del club, del futbol o de la opinión pública, pero de ahí a que el precio de la carta aumente es una cosa muy diferente, tu carta no va a aumentar por 90 minutos. Para que tu carta valga más, tienes que ser constante durante varios partidos”, explicó Arbide.

Otro beneficio de alcanzar las finales, según explicó Palma, es un mayor acercamiento de marcas comerciales a los futbolistas emblemáticos, ya que el nivel de exposición aumenta.

