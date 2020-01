Los derechos de transmisión de eventos deportivos dejarían ingresos de 85.1 mil millones de dólares para el 2025, según un reporte de Rethink Research en octubre del 2019, lo que representaría un incremento de 75% respecto al 2018 (48.6 mil millones).

La televisora de paga beIN Sports es incrédula sobre esa tendencia y, como un actor importante en transmisiones deportivas a nivel mundial, va a contracorriente de esa idea.

Yousef al Obaidly, CEO de beIN Media Group, asegura que ese valor por los derechos no llegará. “¡Simplemente no sé de dónde vendrá este dinero! Esto se debe a que cada acuerdo necesita, uno, una combinación de al menos dos postores en un mercado y, dos, un nivel de exclusividad en línea con la inversión realizada. Y aunque a veces hay vientos en contra de nuestro control, estos dos factores no existen”, dijo el directivo en el evento Leaders in Sport, también en octubre del año anterior.

Al Obaidly señaló que la industria está dormida respecto a la piratería, ya que será ésta la causante de que los costos de los derechos bajen al evitar la exclusividad de las transmisiones. “Aparentemente, todos en esta industria están dormidos al volante y se niegan a enfrentarse al elefante pirata que ha estado en la habitación durante años. Ahora vivimos en un mundo donde los derechos de transmisión exclusivos son, efectivamente, totalmente no exclusivos. Los consumidores, jóvenes y viejos, están accediendo a todo (evento) por nada (de dinero)... estén donde estén, cuándo quieran, y este comportamiento se está normalizando”, indicó.

Yousef al Obaidly describe a beIN Sports como el “mayor comprador de derrechos deportivos en el mundo”, y desde esta posición compartió la estrategia contraria que ya siguen en la industria de la televisión deportiva.

“Ahora consideramos que todos los derechos deportivos no son exclusivos y nuestras ofertas comerciales reflejarán eso. También estoy seguro de que otros organismos de radiodifusión, de todas las formas y tamaños, realizarán devaluaciones similares, mientras que muchos de los derechos que antes eran premium no se venderían”.

Esta postura ya dio resultados. BeIN Sports acaba de hacerse con los derechos de transmisión de la Eurocopa 2020 en Francia, con una inversión que estaría entre los 35 y 38 millones de euros, entre 37 y 42% menos de lo que pagó por la Eurocopa 2016, realizada en territorio francés, donde beIN Sports se estableció en el 2012. El acuerdo para el torneo de este año incluye 51 partidos, pero sólo 28 serán exclusivos.

¿Por qué beIN Media Group ofertará menos por los derechos deportivos? Una posible respuesta viene desde el 2016. Un reporte de la revista francesa Capital señaló que beIN Sports France había perdido más de 1,000 millones de euros entre el 2012 y el 2016, pese a una inversión por derechos de 640 millones entre el 2014 y el 2015 y a contar con más de 3 millones de suscriptores en ese año y para el 2018 ya había rebasado los 4 millones en Francia. En noviembre del 2019 lanzó su plataforma de streaming gratis en Estados Unidos, beIN Sports Xtra, con juegos de LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Superliga turca y juegos del PSG femenino y la selección femenil de Francia, deportes de combate, deportes de aventura y producciones originales.

¿De dónde viene beIN Sports?

Su presidente es Nasser al Khelaifi, también presidente del club francés PSG. El origen de esta televisión deportiva se dio como Al Jazeera Sports en el 2003. En el 2012 llegó a Francia y a América y un año más tarde se separa de Al Jazeera Media Network y se incorpora a beIN Media Group en el 2014.

El grupo catarí tiene su fuerza en Francia, ya que es donde cuentan con más suscriptores. A nivel mundial cuentan con 60 canales y tienen oficinas en Australia, Indonesia, Filipinas, Malasia, España, Reino Unido, Turquía, Estados Unidos, Francia y Qatar. En Estados Unidos manejan dos canales, uno en inglés y otro en español.

Su presidente Nasser al Khelaifi está en la empresa desde su nacimiento en Al Jazeera, en el 2011 compró el 70% del PSG mediante el grupo Qatar Investment Authority y fue tenista profesional, aunque su mejor ranking en la ATP fue el puesto 995. También es presidente de la Federación de Tenis de Qatar.

De Al Jazeera Sports a beIN Sports

2003: Nace Al Jazeera Sports.

2012: Lanzan beIN Sports France y Americas.

2013: Lanzan beIN Sports Asia y se disocia de Al Jazeera Media Network.

2014: Se integra a beIN Media Group y abre en Londres beIN IP, la compañía de administración de derechos.

2015: Producen, transmiten y distribuyen el Mundial de Handball y lanzan beIN España.

2016: Adquiere el estudio de cine y televisión Miramax y la plataforma de televisión de paga turca Digiturk.

2019: Lanzan su servicio streaming gratuito en Estados Unidos.

Numeralia de beIN Media Group

• 3,700 empleados

• 7 compañías

• 43 países

• 5 continentes

• 60 canales

• 7,500 horas de transmisión mensuales

