Si un jugador se va de fiesta y rompe los protocolos sanitarios contra el Covid-19, será separado de su equipo durante 10 días y recibirá una multa de 100,000 pesos. Esta medida, estipulada por la Liga MX a partir del 23 de enero de 2021, representa la primera vez que la liga pone sanciones generales a los jugadores, ya que, usualmente, eso compete a cada club.

El panorama de contagios que ya ha superado los 270 positivos en todas las categorías, sumado a las imágenes virales de jugadores rompiendo los protocolos de salud como ‘Cabecita’ Rodríguez, de Cruz Azul, y Alan Mozo, de Pumas, provocaron que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX desde el 1 de enero, emitiera estas y otras medidas.

“(Aunque) la mayoría de los jugadores han sido responsables, no podemos estar en un plan ordinario, ahorita debemos buscar una sanción ejemplar”, señaló el mandatario al diario La Jornada.

La multa de los 100,000 pesos representaría una sexta parte del salario mensual promedio de un jugador de Liga MX, ya que de acuerdo con reportes de Milenio, un futbolista de Primera División en México gana un promedio de 21,453 pesos diarios, lo que se traduce a 643,590 mensuales. En la Liga de Expansión, la sanción representaría la cuarta parte del salario mensual de un jugador. De acuerdo con reportes del sitio Goal, en la división de plata, un futbolista gana un promedio de 400,000 pesos mensuales.

El comunicado emitido por la Liga MX señala que la sanción de los 100,000 pesos solo es válida para jugadores de Liga MX y Expansión, por lo que no afectará a las jugadoras de la Liga MX femenil que, según reportes del estudio Global Sports Salary Survey, ganan un promedio mensual de 3,420 pesos, lo que representa menos del 1% de una mensualidad masculina.

“El peor momento”

“El nivel de contagio en nuestro país está peor que cualquier otra etapa del Covid-19”, señaló Mikel Arriola en una entrevista con TUDN a 13 días de haber comenzado el Guardianes 2021, en el que, apenas en ese lapso, se han registrado 114 contagios y la suspensión de ocho partidos (contando Liga MX, Femenil, Expansión y juveniles).

“Estamos siendo muy precavidos, yo me descuidé y me mandó al hospital; hay que seguirse cuidando, no nos podemos confiar”, declaró Ignacio Ambriz, vigente entrenador campeón de la Liga MX con León, tras haber sido hospitalizado a finales de diciembre. En enero, Martín Pérez Padrón, entrenador de Santos Femenil de 57 años de edad, falleció a causa del Covid.

Además de las sanciones antes mencionadas, la Liga MX anunció reformas al protocolo sanitario de los equipos: se cambió el tiempo de realización de pruebas de 15 a 10 días mediante pruebas de antígeno que, de acuerdo con el portal Oncogenomics, tardan 15 minutos para dar un resultado; además de iniciar las pruebas de anticuerpos IGG para detectar quién ya tuvo el virus. Solo el 24 de enero, la liga puso 5,250 pruebas a disposición de los clubes.

El propio Mikel Arriola reveló que los equipos de la Liga MX han perdido alrededor de 1,500 millones de pesos en términos de ingresos por día de partido por no poder jugar con público. Desde que comenzó el confinamiento en marzo, solo cinco partidos han contado con asistencia en gradas: dos en Aguascalientes (en el Estadio Victoria, casa del Necaxa), dos en Sinaloa (en el Estadio Kraken, casa de Mazatlán FC) y uno más en Jalisco (en el Estadio Akron, casa de las Chivas). Ninguno de ellos ha contado ni siquiera con el 50% de aforo.

Durante el torneo Guardianes 2020, el primero que terminó completo durante la pandemia, se registraron 165 casos positivos de jugadores de Primera División, lo que representa el 35% de los futbolistas de la Liga MX (de un universo de 459), de acuerdo con reportes de ESPN.

Los tres clubes con mayor número de casos fueron Xolos (26), Santos (19) y Cruz Azul (17), mientras que en el Guardianes 2021, en solo dos jornadas, se registraron 11 casos de jugadores positivos en Monterrey, dos más en América, uno en Atlas y otro en Chivas.

“Si a mí me preguntan si debemos parar, lo tenemos que hacer. Es una realidad que vive mucha gente y no podemos ser ajenos a eso. El jugador debe ser responsable de lo que pasa en la sociedad, tenemos que ser responsables y colaborar con la situación, es una situación de emergencia y delicada”, analizó Hernán Cristante, director técnico del Toluca, tras el partido de la fecha 3.

Línea del tiempo del covid en el futbol mexicano

2020

14 marzo Primer partido a puerta cerrada a causa del coronavirus (San Luis vs Puebla).

17 marzo Primer positivo de coronavirus en la Liga MX (Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis).

22 mayo Se cancela el torneo Clausura 2020 (por primera vez en la historia del futbol mexicano).

3 julioInicia la Copa GNP. Regresa el futbol mexicano después del último partido (15 de marzo).

24 julio Reinicia el torneo de liga con el Guardianes 2020.

16 octubre Primeros partidos con gente (2) durante la pandemia (Necaxa y Mazatlán).

25 noviembrePrimer partido de liguilla con gente durante la pandemia (Chivas vs América).

2021

15 enero Primer partido con gente del Guardianes 2021 (Mazatlán vs Necaxa).

20 eneroPrimeros aplazamientos de partidos (3) del Guardianes 2021 por contagios.

