Con un beso en la parte alta de la copa, Justin Thomas (Louisville, Kentucky; 29 de abril de 1993) celebró el volver a ser campeón de un major de golf y lo hizo con una dosis de resiliencia y dramatimos, pues superó una desventaja de ocho golpes para ganar por la vía de los playoffs (contra Will Zalatoris) el PGA Championship 2022.

Así se dio una de las mayores remontadas de la historia del golf; Thomas se adjudicó el trofeo después de que el chileno Mito Pereira dejara escapar este título de Grand Slam en el último hoyo, luego de haber dominado durante gran parte de las jornadas.

Thomas derrotó a su compatriota Will Zalatoris en el desempate de tres hoyos en Southern Hills para alzar su decimoquinto título de PGA y el segundo de Grand Slam, ya que también ganó el PGA Championship en 2017.

En aquella hazaña, cuando Thomas tenía 24 años de edad, ganó su primer título importante de golf. Sin embargo, aunque Thomas ha ganado su parte de los eventos del circuito, cinco años después no ha sumado a su colección de campeonatos importantes, algo que ha calificado como un bajo rendimiento. “Ni siquiera me he acercado a un buen desempeño en toda mi carrera en las mayores”, dijo el mes pasado.

El estadounidense, ahora de 29 años, había comenzado la última ronda del PGA Championship 2022 en el séptimo lugar de la tabla, a siete golpes del liderato, y terminó logrando la tercera mayor remontada en la historia de los Grand Slam. “Es un día muy bizarro. Este sitio es tan duro que aún no me creo que fuera capaz de ganar el playoff”, reconoció Thomas.

Tanto Thomas como Zalatoris, que buscaba el primer trofeo de su carrera, se beneficiaron del dramático desplome del chileno Mito Pereira en el último hoyo. Pereira, que arrancó la jornada en el liderazgo con tres golpes de ventaja, superaba a sus rivales por un golpe a falta del 18º hoyo, en el que envió la pelota al agua en su golpe de salida.

Resintiendo su error, el chileno acabó cometiendo un doble bogey que le hizo caer hasta la tercera posición con una tarjeta de 75 golpes (+5) y un acumulado de 276 (-4): “Es duro terminar así. Había jugado muy bien toda la semana”, dijo el chileno.

Pero el éxito de Justin Thomas viene derivado de su árbol genealógico. Su padre y su abuelo eran instructores de golf, lo cual le ayudó a ascender hasta convertirse en uno de los mejores jugadores juveniles, apareció en un evento del PGA Tour mientras estudiaba la secundaria y poco después fue nombrado el mejor golfista universitario del país.

El abuelo de Justin, Paul Thomas, inició el acercamiento de la familia hacia el golf. Tenía 10 años cuando caminaba cerca de 6.5 kilómetros para trabajar como caddie en el campo de golf Avon Fields en Cincinnati, Ohio, atravesando un bosque oscuro. Desde entonces se empezó a forjar el linaje que también pasó por el padre de Justin, Mike, hasta llegar al actual campeón del PGA Championship.

Paul Thomas se convirtió en profesional cuando era adolescente, pero no por las mismas razones por las que su nieto hizo un movimiento similar a los 20 años. Justin era un fenómeno que se había preparado toda su vida para las filas profesionales, mientras que Paul dejó la escuela temprano para ganarse la vida.

“Me obligaron a abandonar (la escuela) debido a las finanzas, y esa fue la primera oportunidad en un empleo medianamente decente”, dijo Paul. "Sé que seguro que no pagaba mucho en esos días".

Paul fue un profesional del club de toda la vida, pero también un jugador consumado que compitió en los mismos eventos que Palmer, Nicklaus y Hogan. Antes de que Justin Thomas ganara el premio más importante del golf, Paul le regalaba historias de los días difíciles del golf profesional. Escuchar sobre los roces de su abuelo con los grandes del juego avivó la pasión de Justin por el juego.

“Me ha contado las mismas historias un millón de veces, pero nunca le digo que se detenga”, dijo Justin. “Guardo todos sus mensajes de voz”.

Ahora la hazaña de su nieto, Justin Thomas, tomó tintes heroicos durante la edición 2022 del PGA Championship, cuando hizo valer su experiencia para ganar el desempate con un acumulado de -2 en los tres hoyos, por -1 de Zalatoris en los playoffs.

La remontada de Thomas solo ha sido superada en un Grand Slam por los 10 golpes que levantó Paul Lawrie en el Abierto Británico de 1999 y los ocho golpes de Jack Burke Jr. en el Masters de Augusta de 1956.

Además de la gloria de su segundo major, Justin Thomas se embolsó 2.7 millones de dólares como campeón del PGA Championship 2022, que se suman a los 47.2 millones que ha ganado a lo largo de toda su carrera profesional. Hace un año, Phil Mickelson se embolsó 2.16 millones por su victoria.