El juego de homenaje a Ronaldinho que fue cancelado en Veracruz el 11 de marzo pasado porque el astro brasileño no recibió su pago sigue causando polémica.

Uno de los futbolistas que fue invitado al partido y que fue defraudado junto con otros muchos ex jugadores profesionales platicó con este diario y reveló que hasta ahora no han recibido el pago que prometieron las empresarias María y Azucena, encargadas de la organización del compromiso que no se llevó a cabo.

El ex jugador que pidió no revelar su identidad explicó que tras cancelarse el partido permanecieron cuatro horas en el Puerto “en el estira y afloja en busca de regresar de Veracruz con algo de dinero”.

Entre las personas que fueron engañadas se encuentran Pablo Larios, Omar Rodríguez, José Alberto Hernández (Don Juan, ex jugador de Cruz Azul), Horacio Sánchez, Carlos Carrillo, Fernando López, Pedro Duana, entre otros, además de árbitros que contrataron.

Hasta ahora han transcurrido tres semanas desde que las empresarias que llevaron a todos estos futbolistas al Luis Pirata Fuente prometieron hacer un depósito el lunes 12 de marzo. Dese ahí, asegura el jugador afectado, solo han pospuesto el pago que habían prometido.

