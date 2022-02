Los #freedomshoes, tenis de basquetbol decorados con frases como “No Beijing 2022”, “No rights, no games”, rodeados de pintura que asemeja sangre, son un recurso que ha utilizado el jugador de los Boston Celtics, Enes Kanter, en la búsqueda de que sus compañeros de la NBA y las marcas actúen de manera más significativa contra los abusos a los derechos humanos por los que se condena a China. Los jugadores de la liga estadounidense, que son reconocidos por su labor de activismo social, se han visto presionados por los acuerdos comerciales que los ligan a las marcas del gigante asiático acusadas de contribuir al trabajo forzado.

El año pasado, una coalición bipartidista en el Congreso denunció a los jugadores de la NBA de mantener contratos lucrativos con cuatro empresas chinas acusadas de ser cómplices de esas violaciones: Li-Ning, Anta, Peak y 361 Degrees. Estas compañías son identificadas por el gobierno de Estados Unidos y grupos de derechos humanos por utilizar métodos de trabajo forzoso en la realización de sus productos en la región de Xinjiang.

El medio ESPN identificó al menos 17 jugadores en activo de la NBA que tienen acuerdos de este tipo, entre ellos, estrellas de alto perfil como Klay Thompson, quien firmó con Anta Sports por primera vez en 2014 y luego renovó en 2017 por un monto que se reportó en 80 millones de dólares a través de10 años.

De acuerdo al conteo de ESPN, el guardia de los Trail Blazers y presidente de la asociación de jugadores, CJ McCollum, dejó a Nike en 2017 por un acuerdo más atractivo de cinco años con Li-Ning, mientras que Gordon Hayward, de los Hornets, se unió a Anta en 2018 con un contrato de cuatro años. En 2020, el alero de los Warriors, Andrew Wiggins, firmó por varios años con Peak, y el alero de los Nuggets, Aaron Gordon, acordó un contrato con 361 Degrees.

También estrellas retiradas como Dwyane Wade y Tony Parker mantienen relaciones con Li-Ning y Peak, respectivamente. El acuerdo de Wade inició en 2012 a cambio de 10 años y 75 millones y en 2018 se convirtió en uno de por vida.

ESPN también señala que desde mediados de la década del 2000, más de 50 jugadores de la NBA han firmado acuerdos con marcas chinas, aprovechando la popularidad que ha adquirido el baloncesto en la nación más poblada del mundo, y no fue hasta la administración de Donald Trump que Estados Unidos consideró las acciones de China en Xinjiang como un genocidio, idea que la administración de Joe Biden mantiene y por la que lideró un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

"Qué vergüenza para los atletas que están al tanto de lo que está sucediendo, que tienen afiliaciones con marcas que obtienen algodón de Xinjiang", dijo a ESPN, James McGovern, copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China.

“El historial de liderazgo en justicia social de la liga y los jugadores habla por sí solo. No creo que sea hipócrita que la liga y los jugadores centren su atención en los problemas que están más cerca de casa y que afectan a nuestras propias comunidades”, ha defendido el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Relaciones de trabajo más cortas en la NBA

Mencionar a Larry Bird es asociarlo a la historia de los Celtics, a Magic Johnson no se le puede deslindar del dorado y púrpura de los Lakers y a Michael Jordan, aunque pasó dos temporadas en los Wizards, inmediatamente se le relaciona con los Bulls, pero los tiempos han cambiado, reconoció el miércoles el comisionado de la NBA, Adam Silver, en entrevista para el programa Get Up de ESPN. Hoy los jugadores mantienen relaciones contractuales menos duraderas con sus equipos.

“Ahora lo que estamos viendo en la liga, en primer lugar, son contratos más cortos, lo cual no creo que sea una mala idea porque una de las cosas que tratamos de hacer, trabajando con nuestra asociación de jugadores hace unos 10 años, fue empatar el rendimiento al pago de una manera más cercana y creo que eso es lo que se ve con contratos más cortos”.

Silver señaló que los constantes cambios de equipos de los jugadores provocan que las franquicias tengan la oportunidad de revertir sus situaciones deportivas cuando los resultados no son buenos.

“Le da a los equipos que pueden no estar en una posición competitiva la esperanza de poder fichar a uno de esos jugadores. Pero los contratos más cortos, para mí, son algo muy diferente y los agentes libres que se mudan al final de los contratos son diferentes de lo que acabamos de ver, donde tienes jugadores que buscan moverse activamente mientras están bajo contrato. Los datos son claros al respecto: eso no es bueno para la liga”, mencionó.