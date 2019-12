En el empate a tres goles en el partido de ida de cuartos de final entre Morelia y León, una de las imágenes que más llamó la atención e incluso se viralizó en redes sociales, fue la de un aficionado de Monarcas disfrazado como el perro de la caricatura Scooby-Doo, quien con efusividad festejó el gol del empate de los morelenses.

Personaje animado con poca relación al equipo de la monarquía, aunque con un nombre en común: José Joaquín Martínez. El futbolista mejor conocido como el Shaggy apodado de tal manera por su parecido al compañero de Scooby-Doo en las caricaturas y que lleva dicho sobrenombre desde preparatoria por un día que vistió una playera verde al igual que el personaje.

Un jugador de 32 años, quien se encuentra a dos partidos de poder disputar la quinta final en los casi 70 años de historia del Morelia. Sin embargo, hace seis meses, la situación laboral del nacido en la Ciudad de México era distinta.

En el Clausura 2019, sumó dos minutos de juego con Pachuca en Liga MX, el único torneo en el que tenía actividad era la Copa y a pesar de ello, sólo disputó cuatro partidos, lo que significó tener que jugar con la Sub 20 de los Tuzos, situación que tomando en cuenta su edad, parecía que el final de su carrera se acercaba.

Martínez necesitaba un cambio en su vida laboral. Morelia fue la opción, equipo que decidió apostar por él con una inversión de 881,000 dólares. A seis meses de su fichaje, el jugador revalorizó su carta, con un precio de 1.1 millones de dólares, en dicho periodo subió 219,000 dólares la cantidad con la que era cifrado.

Principalmente por contar con la confianza del director técnico Pablo Guede, quien ha convertido al lateral derecho en un regular dentro de sus alineaciones con el 80% de los minutos jugados, en 16 partidos disputados, 15 de ellos como titular y con dos asistencias en su cuenta.

El Shaggy se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, al igual que el seguidor disfrazado, en las tribunas del Estadio Morelos, durante el Apertura 2019 fue constante observar imágenes impresas de la cara del jugador con lentes y distintos gestos, además de fanáticos que han vestido pelucas con el peinado que utiliza el futbolista.

Cariño que el mismo jugador considera que ha obtenido mediante compromiso y trabajo, así lo expresó a medios de comunicación.

“¿Cómo se ha dado todo?, es algo que todavía no me explico. Siempre he sido un jugador que corre, mete, lucha y creo que por ahí va. La afición se identifica, en el México actual todos salen a trabajar temprano, se parten el alma para conseguir unos pesos y yo que juego futbol intento disfrutarlo y también dar mi máximo, porque siento que valoran mi esfuerzo”.

La conexión con el público ha sido tal, que José Joaquín buscó mediante redes sociales al famoso aficionado disfrazado de Scoby-Doo, a quien después encontró, se tomaron una foto y tuvieron tiempo para convivir.

José Martínez

Edad: 32 años.

Lugar de origen: Ciudad de México.

Equipo: Monarcas Morelia.

Debut: 24 de agosto de 2008, América vs Jaguares.

Posición: Defensa lateral.

Títulos: Clausura 2016 (Pachuca) y Liga de Campeones Concacaf 2017 (Pachuca).

