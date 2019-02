Dustin Johnson se adjudicó el título del World Golf Championships México Championship 2019, su sexto título del Campeonato Mundial de Golf. En la cuarta y última jornada, Johnson firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo par, al frente de la clasificación con 263 goles, 21 bajo par.

“Llegar a 21 golpes bajo par en este campo es muy difícil. Hacerlo a los 34 años de edad es muy bueno”, dijo Johnson, quien logró el título número 20 en el Tour de la PGA, convirtiéndose en miembro vitalicio.

De esta forma, el atleta de 34 años de edad se llevó un premio por 1 millón 745,000 dólares y 550 puntos para la clasificación mundial anual, en la que ya está octavo en la lista.

La segunda posición correspondió a Rory McIlroy. El norirlandés tuvo un día de 67 golpes, cuatro bajo el par, y totalizó 268 golpes, 16 bajo el par. Resultado con el que mantuvo su buen momento, al ser el cuarto torneo consecutivo en que termina entre los cinco primeros, la racha más prolongada de su carrera.

El estadounidense Tiger Woods perdió una posición respecto al sábado y terminó en el puesto 10.

Por su parte, el único mexicano en la competencia, Abraham Ancer, mejoró su actuación de hace un año al finalizar en la posición 39, con 284 impactos, consiguiendo el par de campo.

“Todos los días siento que fueron parecidos y fue una batalla contra el Chapu (Club de Golf Chapultepec). No se deja y tengo que venir a practicar a la Ciudad de México más seguido. Le peleé y no me di por vencido. Siento que muchos otros golfistas se hubieran desesperado. Me quedo con la espinita de regresar el siguiente año”, señaló.