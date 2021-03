Balance. Ante la polémica renuncia de Leonardo Cuéllar con el América, es necesario cuestionar de nuevo si la experiencia de la escuela de este apellido en el futbol femenil sigue vigente y es adecuada para una Liga MX Femenil que suma cuatro años de vida y está en constante cambio.

Leo estaba frente a un contexto que no navegaba antes del 2016: la profesionalización de la liga, las demandas y necesidades de las jugadoras y el acceso gradual a oportunidades para hacer carrera.

El sábado, tras la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas (4-2) en el estadio Azteca, Leonardo argumentó que su renuncia, ya aceptada por el club, respondía a no lograr transmitir a las jugadoras la importancia de un partido de tal nivel.

“En un clásico se debe dejar la piel en la cancha y si no puedes transmitir eso a tu equipo es momento para hacerse a un lado, les deseo lo mejor, fue un privilegio y un honor haber estado", dijo y así cerró la cuenta con las Águilas en siete torneos completos y 13 jornadas del Guardianes 2021, es decir, 116 partidos.

Con América, en 2018 levantó su único título como entrenador, una carrera de 22 años.

El momento mediático de la renuncia puso al entrenador de 67 años bajo el ojo crítico de las redes sociales con mensajes como “Fuera Cuéllar” y “Fin de la Dinastía”.

La llamada Dinastía es un concepto que se ha ocupado para hacer referencia a la continuación de Leo en el timón de un equipo femenil, pero no necesariamente de manera presencial. Christopher Cuéllar, al mando de la Selección Mexicana Femenil hasta enero del 2021, permitió la vigencia del apellido.

“Con la Dinastía, (Leonardo) se desvinculaba del escenario público pero seguía vinculado a las decisiones. Seguía participando a través de las personas de su confianza, como ocurrió con su hijo Christopher. Es una expresión de temor y experiencia previa de que esto vuelva a ocurrir. Es también una oportunidad para otras personas que han trabajado el futbol femenil”, explica a este diario Claudia Pedraza, investigadora especialista en temas de género y deporte.

El apellido Cuéllar quedó fuera en menos de dos meses. Antes del Clásico Nacional, en enero de este año, la Federación anunció, sin detalles, la salida de Christopher del Tricolor Femenil.

La historia familiar inició cuando Leonardo Cuéllar aceptó la invitación del entonces presidente de la Femexfut, Enrique Borja, para entrenar a las jugadoras que consiguieron su pase al Mundial de 1999 en Estados Unidos.

“Hasta hace poco, Leo era el entrenador del futbol femenil, la figura, el que dirigió a la selección, pero no obtiene los resultados, que es indicador de que su esquema de futbol femenil no funciona más, no existía antes una liga profesional que hacía que el futbol femenil se concibiera desde su mirada. En la Liga MX hay ya jugadoras de muchos espacios. Es distinto dirigir un equipo donde tú defines las reglas de la competencia que manejar un equipo donde las dinámicas, niveles, jugadoras no son personas que tú formaste. La renuncia es la evidencia de que sus ideas no están vigentes, es otro futbol, con otras dinámicas”, menciona Pedraza.

“Hasta hace poco, Leo era el entrenador del futbol femenil, la figura, el que dirigió a la selección, pero no obtiene los resultados, que es indicador de que su esquema de futbol femenil no funciona más, no existía antes una liga profesional que hacía que el futbol femenil se concibiera desde su mirada. En la Liga MX hay ya jugadoras de muchos espacios. Es distinto dirigir un equipo donde tú defines las reglas de la competencia que manejar un equipo donde las dinámicas, niveles y jugadoras no son personas que tú formaste. La renuncia es la evidencia de que sus ideas no están vigentes, es otro futbol, con otras dinámicas”, menciona Pedraza.

