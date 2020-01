Leer alguna recomendación de Kobe Bryant, es como un seguro de vida en la formación de líderes con un perfil humano, sensible y con el conocimiento al servicio del crecimiento.

Su retiro del deporte jamás se dio, es decir, en el 2016 dejamos de verlo corriendo en la duela, sumando récords en la NBA, pero su trabajo fuera de la cancha construyó un legado y se volvió una fuente de consulta de libros, películas, conferencias. Kobe fue también emprendedor, con proyectos como su casa de producción multimedia Granity Studios, dedicada a buscar nuevas formas de contar historias en el deporte. Kobe realmente actuaba para capacitar a los atletas jóvenes, les ayudaba a encontrar su máximo potencial.

Hace dos años Kobe se presentó en la Universidad de Alabama para hablar sobre liderazgo con los jugadores de futbol americano.

“Para ser un líder efectivo, debes saber escuchar, y no a lo que se dice, sino a lo que no se dice”.

Bryant les explicó que entender ese concepto le llevó a una transición: pasar de anotador a líder.

“Significa poner a los demás primero. Te ocupas de que tu equipo esté teniendo éxito. Esa es la gran transición a realizar. Debes observar, porque todos tienen cosas que quieren lograr como individuos, y como líder debes fijarte en ¿qué son esas cosas?”

Ese fue el consejo de Bryant a los campeones de fútbol universitario de 2018.

¿Quién no quisiera una opinión del líder de los Lakers?

A Kobe se le puede tener en vida todos los días. Él mismo dejó escrita su biografía en The Mamba Mentality. How I play publicada en el 2018 (dos años después de su retiro). La introducción es de Phil Jackson (ex entrenador de los Lakers durante 13 años) y el prólogo de Pau Gasol, su amigo a lo largo de siete años en Lakers. Las imágenes seleccionadas por él son del fotógrafo del Salón de la Fama: Andrew D. Bernstein, la lente que siguió la trayectoria de Kobe desde su primer juego con los Lakers (1996) hasta el último (2016).

“Este libro es dedicado a la siguiente generación de grandes atletas. Aquí encontrarás el poder de entender el viaje de otros para ayudar a crear el tuyo, pero sólo hazlo mejor”, escribe Kobe en la primera página.

La empatía de sus palabras fueron la clave de su influencia y así deja un recuerdo significativo en el trato con las personas, y para conocerlo basta con leer sobre su mentalidad.

Kobe leía a Martin Luther King Jr, activista del movimiento de Derechos Civiles en la década de los sesenta. Admiraba cómo a los 25 años de edad tuvo la capacidad de organizar tumultos de personas con tácticas pacíficas y no violentas en defensa de la injusticia racial y económica.

“Para asegurar que los niños comprendan su propósito, mensaje e impacto (de Luther) esta lectura es una excelente manera de comenzar a enseñarles”, dijo sobre el libro: Who Was Martin Luther King Jr.?

Hace un mes, Kobe recomendó a Amazon Books sus cuatro libros favoritos del 2019 en la sección de empresarios del portal Radical Reads, donde también se habla de las lecturas allegadas a varias figuras internacionales como activistas, directores, músicos, políticos, científicos, escritores, entre otros.

“La mejor manera de enseñar no es predicando a alguien, es compartiendo historias”, apunta previo a su lista de recomendaciones.

1. Leopardo negro, lobo rojo de Marlon James

“Soy un gran admirador de las series de fantasía épica y la construcción mundial de James es excelente. Es una historia poderosa".

2. Range por David Epstein

“Este libro analiza cómo el énfasis en la especialización puede en realidad obstaculizar nuestra capacidad de sobresalir realmente en algo. Se alinea con lo que trato de hacer cuando estoy entrenando, en mis historias y con lo que estamos haciendo con Mamba Sports Academy: crear atletas versátiles que puedan pensar críticamente y realizar evaluaciones en tiempo real para mejorar su juego en lugar de confiar solo en un conjunto limitado de habilidades”.

3. El lunes no llegará por Tiffany D. Jackson

“El libro de Jackson es un gran estudio sobre cómo desarrollar el carácter, la fuerza e importancia de la amistad. Es tenso como una historia de terror y, sin embargo, es muy real y absolutamente convincente".

4. Liderazgo: en tiempos turbulentos por Doris Kearns Goodwin

“Me encantó, porque cuando pasé del baloncesto a construir una compañía, necesitaba aprender nuevas y diferentes habilidades de liderazgo, y Goodwin describe los diferentes conjuntos de habilidades de Lincoln, Roosevelt y Lyndon Johnson”.

Si quieres entender el pensamiento de Kobe, alguna de estas recomendaciones puede acercarte a él.

Su cortometraje Dear Basketball de seis minutos de duración, es otra opción. La película premiada con un Oscar se basa en un poema que Bryant escribió en The Players Tribune en 2015, cuando anunció su retiro de la NBA.

Gracias por todo Kobe, siempre te seguiremos consultando.

Cronología de Mamba:

1996

Fue elegido en el primer pick con Charlotte Hornets en el Draft de la NBA e inmediatamente traspasado a Los Ángeles Lakers.

1998

Con dos años fue llamado a su primer juego de estrellas en el que participó 18 veces, sólo superado por Kareem Abdul Jabbar. Un año antes, fue convocado al concurso de clavadas y obtuvo el primer lugar.

2000-2001

Alcanzó de manera consecutiva tres anillos de la NBA con los Lakers.

Abril 2001

Se casó con la modelo Vanessa Laine, de origen mexicoamericano, con quien tuvo cuatro hijas.

2008

Logró su primer medalla de oro en Juegos Olímpicos en Pekín, en la misma justa deportiva se reunió con pugilis-tas mexicanos para observar su entrenamiento.

2009-2010

Lideró a los Lakers a la obtención de otros dos títulos consecutivos, en ambas ocasiones ganó el Premio Bill Russell a MVP de las finales.

2012

Repitió con la selección de EU el oro olímpico en Londres, al vencer a España, equipo de Pau Gasol.

Abril del 2014

Con un partido de 60 puntos se retiró como jugador de la NBA, donde usó el número 8 y 24.

Junio del 2014

Kobe estuvo presente en el Mundial de Brasil y presenció el juego entre los anfitriones y México en el estadio Castelão de Fortaleza. Anteriormente, presenció la Copa Confederaciones en Brasil.

Septiembre del 2016

Asistió al evento Fundación Telmex SXXI en el Auditorio Nacional, donde dio una charla motivacional a los becarios de la Fundación.

Agosto del 2018

Festejó su cumpleaños número 40 en Cabo San Lucas en México acompañado de su familia.

Enero del 2020

Se expresó del nuevo fichaje del LA Galaxy, Javier Chicharito Hernández: ”Es una cosa bellísima. Para Los Angeles es importante tener estrellas muy competitivas y tener un gran nombre como Chicharito es muy importante para el juego.”

26 de enero

El quíntuple campeón de la NBA falleció en un accidente aéreo a los 41 años en Calabasas, California. Gianna su hija, también viajaba en el helicóptero.

