“El futbol guatemalteco se ha convertido en una opción para jugadores mexicanos que no logran consolidarse en la primera división o en el Ascenso. Hay futbolistas que pueden obtener salarios que no los tendrían en la división de Ascenso. Allá, en equipos como el Comunicaciones les pueden pagar de 4,000 a 10,000 dólares mensuales”, expresa una fuente que pidió anonimato.

Actualmente, en el Comunicaciones se encuentra el mexicano Agustín Herrera, quien en el 2012 se quedó sin equipo. Después llegó a Estudiantes de Altamira, donde no era titular y tenía un promedio de 46 minutos de juego en 11 partidos, circunstancia por la que decidió ir al Cuatepec de Guatemala y después al Comunicaciones. Un ejemplo de futbolista que encontró problemas para establecerse en la segunda división de México y Guatemala supuso una buena opción.

¿Cuánto pagan en el Ascenso MX?

“En segunda división, hoy hay duda de que el promedio de sueldos ha bajado mucho por el tema de que le están dando oportunidad a los chavos. Depende mucho el equipo, pero los futbolistas mejor pagados ganan hasta 200,000 o 250,000 pesos mensuales. Los equipos que menos pagan, sus mejores jugadores ganan entre los 90,000 y 120,000 pesos. Los chavos y los que menos ingresan están en 15,000 o 20,000 pesos”, comenta a El Economista, Javier Morán, futbolista que jugó seis años con Leones Negros de la UDG y la pasada temporada con Loros de Colima.

En Guatemala cuentan con categorías de formación sub 17 y 20, por ello su forma de desarrollar las plantillas se enfocan en una combinación de nacionales que salen de sus fuerzas básicas y extranjeros que lleguen como agentes libres y no tengan que realizar un pago por su carta, forma en la cual llegaron Agustín Herrera y César Villaluz al país centroamericano.

“Los 10,000 dólares es la cifra que comentan acá que equipos como Comunicaciones y el Municipal te llegan a pagar. En los otros, puedes tener un sueldo desde 3,000 o 3,500 hasta 6,000 u 8,000 dólares”, expresa a este diario, César Villaluz, quien juega en el Deportivo San Pedro de Guatemala.

César se mantuvo en el Ascenso MX desde el 2015 hasta el 2017, su último equipo fueron los Toros de Celaya, donde no encontró los minutos que buscaba. “A mí me pagan prácticamente lo mismo que ganaba en el Ascenso, pero en lo personal estoy acá principalmente por mantenerme activo, no tanto por la cuestión económica”, comenta el mexicano de 31 años.

La fuente anónima asegura que aunque se puede comparar con el Ascenso, con la Liga MX se encuentran diferencias notorias en aspectos como la infraestructura administrativa de los clubes. En México, generalmente, está compuesta por entre 50 y 100 personas, allá son de 10 a 15 empleados.

Una de las principales causas por las que el equipo Comunicaciones mantiene una sólida estructura de equipo es el respaldo que tienen de la empresa Albavisión, cadena de radio y televisión, que es comandada por Remigio Ángel González, empresario mexicano nacionalizado guatemalteco, que cuenta con una fortuna estimada de 2,000 millones de dólares, según el periodista de este diario Alberto Aguirre.

