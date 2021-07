Confirmado: a partir de la temporada 2022, Cleveland tendrá un nuevo nombre para su equipo de Grandes Ligas, pues dejarán de ser los Indians para ser los Guardians, luego de las diversas protestas que señalaban al primer apelativo con tintes racistas.

“Sentimos que estamos haciendo lo correcto y eso es lo que impulsa esto. Sé que algunas personas no están de acuerdo, pero en todo caso, me he sentido cada vez más cómodo de que vamos en la dirección correcta. De hecho, la selección del nombre solidifica ese sentimiento debido a los valores que representa”, mencionó Paul Dolan, propietario del equipo tras oficializar el cambio el 23 de julio.

Cleveland había llevado el apelativo de Indians desde 1915 acompañado de la imagen de un indio piel roja en su escudo, pero debido a los señalamientos racistas cada vez más duros, la directiva anunció el cambio de nombre en julio pasado y lo ratificó en este 2021.

Las protestas se endurecieron a partir de un trabajo académico. Un estudio realizado en 2019 por la Universidad de Michigan y la Universidad de California Berkeley reveló que el 65% de los nativos americanos consideran ofensivas las mascotas que refuerzas los estereotipos raciales.

Además, el 70% de los miembros de estas comunidades aseguraron que han sido agredidos por fans de equipos como los entonces llamados Indios de Cleveland. Otro equipo que se vio urgido a modificar su nombre fue Washington en la NFL, que dejó de ser Redskins (pieles rojas) por simplemente Washington Football Team.

De acuerdo con Sports Illustrated, el nuevo nombre fue elegido entre 1,200 opciones y rinde homenaje a las estatuas de Guardianes del Tráfico cerca de Progressive Field en Cleveland, ubicado en Hope Memorial Bridge. Paul Dolan espera que el nombre de Guardians ayude a "unificar a nuestros fanáticos y la ciudad".

Las estatuas han flanqueado a ambos lados del Puente Hope Memorial desde 1932. Cada una de las figuras Art Deco de cuatro alas luce cascos y coronas aladas, y cada estatua sostiene un vehículo diferente para significar "el espíritu del progreso en el transporte". según el ingeniero de puentes Wilbur Watson. Cada guardián mide 43 pies de altura y siguen siendo los únicos monumentos públicos Art Deco en Cleveland.

El cambio de nombre se hará válido al término de la presente temporada de MLB, por lo que Cleveland aparecerá en el calendario como Guardians a partir de 2022.

Dolan ha dicho que los disturbios sociales del verano pasado, provocados por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, impulsaron su intención de cambiar el nombre, una medida que se produjo unos años después de que los Indios dejaron de llevar el logotipo de Chief Wahoo en sus camisetas y gorras de juego.

A lo largo de la historia, la franquicia de beisbol de Cleveland ha llevado diferentes nombres: comenzó en 1901 como Blues; más tarde, en 1903, recibió el nombre Bronchos y para 1914 cambió nuevamente a Naps, en memoria de Napoleón Lajoie, uno de sus jugadores estrella, hasta que en 1915 adoptó el mote de Indians.

Durante la presentación del nuevo nombre, el destacado actor Tom Hanks resaltó: “Ahora es el momento de unirnos como una familia, una comunidad, para construir la próxima era para este equipo y esta ciudad”.

