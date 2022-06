La nueva historia del golf ya es oficial. El LIV Golf International Series, que nació como contrapeso al PGA Tour y que se ha llevado una larga lista de críticas desde el hecho de contar con capital público de Arabia Saudita hasta por ‘robarse’ a las figuras del PGA, como Phil Mickelson, se pone en marcha a partir de esta semana en su primera parada, en Londres.

El evento comenzará el jueves 9 de junio en el Centurion Club de la capital inglesa, repartiendo una bolsa récord de 25 millones de dólares y con la participación de 42 golfistas. Esto marca el inicio de una nueva era en el golf, como una contestación de las supuestas injusticias que el PGA Tour tiene sobre sus jugadores; por el contrario, este organismo ha decidido entablar sanciones con quienes participen en el circuito respaldado por fondos árabes.

La Serie Internacional de Golf LIV es una liga emergente dirigida por la ex estrella del golf australiana Greg Norman destinada a desafiar el reinado de larga data del PGA Tour. El campeonato está respaldado por un brazo de inversión económica, LIV Golf Investments, del cual Norman es el director ejecutivo.

Entre los jugadores que ya están confirmados para el primer campeonato en Londres se encuentran Phil Mickelson y Dustin Johnson, ex líderes del ranking mundial; también se encuentran leyendas de la Ryder Cup como Sergio García, Ian Poulter y Lee Westwood, así como Martin Kaymer, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen y Kevin Na, experimentados participantes del PGA Tour.

Los informes de una liga rival del PGA Tour comenzaron a surgir por primera vez en 2019, pero fue a finales de 2021 cuando la propuesta realmente comenzó a tomar forma con la formación de LIV Golf Investments. Esta nueva entidad, con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (propietarios del Newcastle United, equipo de la Premier League) como su accionista mayoritario, hizo un compromiso inicial de 200 millones de dólares para el Tour Asiático, luego aumentó a 300 millones y nombró a Greg Norman como su director ejecutivo.

Debido a los vínculos del PIF con el gobierno saudí, con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman como presidente, LIV Golf ha enfrentado acusaciones de lavado deportivo. Sin embargo, Greg Norman ha negado tales afirmaciones, diciendo a Sky Sports en mayo que Arabia Saudita está “cambiando su cultura dentro de su país” e insistiendo en que “no respondo a Arabia Saudita ni a su gobierno”.

Respecto a la bolsa, los primeros siete eventos tendrán un prize money total de 25 millones de dólares, con 20 millones que se distribuyen entre los 48 jugadores y los cinco millones restantes entre los tres mejores equipos al final de cada semana.

Por su parte, El ganador recibirá cuatro millones de dólares, una cifra considerablemente más alta que los 2.7 millones otorgados a Scottie Scheffler por su victoria en The Masters; además, cada jugador tiene garantizados al menos 120,000 dólares solo por completar los 54 hoyos de cada torneo.

Además, un campeón individual será coronado al final de todos los eventos, con un fondo de 30 millones de dólares distribuidos para los tres mejores jugadores de la temporada, siempre que hayan jugado en un mínimo de cuatro torneos.

En materia de la competición, el circuito está compuesto por ocho torneos en total, divididos en siete eventos de temporada regular y un campeonato por equipos a fines de octubre. El juego comienza en Londres, pero las paradas restantes están en Portland, Oregon, Nueva Jersey, Boston, Chicago (en Estados Unidos), Bangkok (Tailandia), Arabia Saudita y Miami (de regreso a EU).

Cada torneo será un concurso de tres rondas, 54 hoyos con 48 jugadores y sin cortes. Los eventos cuentan con inicios de escopeta (cada jugador comienza al mismo tiempo, pero en un hoyo diferente) y un elemento de equipo.

La prueba individual se puntuará como de costumbre, por golpes, pero para el evento por equipos, los jugadores se dividirán en 12 grupos de cuatro personas según un draft de la semana de cada torneo. Cada equipo tendrá un capitán designado por LIV que seleccionará a los otros tres compañeros de equipo.

Los dos mejores puntajes por golpes en las dos primeras rondas contarán para cada equipo. Para la ronda final, contarán las tres mejores puntuaciones. El equipo con el puntaje general más bajo después de 54 hoyos será nombrado ganador del equipo. El capitán establecerá la alineación cada semana y elegirá los puntajes que contarán. El campeonato por equipos será una eliminatoria de cuatro días, cuatro rondas y partidos de cabeza de serie.

Sanciones a los golfistas por participar en el nuevo torneo

Aún no está claro qué castigo podrían enfrentar los miembros del PGA Tour por su participación en LIV Golf. El Tour emitió un comunicado el 1 de junio reiterando que los miembros no han sido autorizados a participar en la serie y que aquellos que “violen el reglamento están sujetos a medidas disciplinarias”, pero no se dieron más detalles.

Dustin Johnson, Louis Oosthuizen y Kevin Na renunciaron al PGA Tour y lo anunciaron públicamente. Johnson, ex número 1 del mundo y con 24 victorias en el PGA Tour, dijo que todavía esperaba jugar algunos majors, pero que entiende que ahora no será elegible para la Ryder Cup.

Por su parte, el estadounidense Na, número 33 del mundo, acotó: “Si ejerzo mi derecho a elegir dónde y cuándo juego al golf, entonces no puedo seguir siendo un jugador del PGA Tour sin enfrentar procedimientos disciplinarios y acciones legales”.

No obstante, los participantes en el torneo inaugural del LIV Golf en Londres sí podrán competir en el US Open 2022 del PGA Tour. Mickelson, Johnson, Gooch y García se encuentran entre los que ya están clasificados para el US Open a través de una exención.

“Nuestros criterios de campo se establecieron antes de que se abrieran las inscripciones a principios de este año y no es apropiado, ni justo para los competidores, cambiar los criterios una vez establecidos”, dijo la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La USGA agregó que la decisión sobre el campo para el torneo de 2022 “no debe interpretarse como que apoyamos a una entidad organizadora alternativa, ni a las acciones o comentarios de los jugadores individuales”.