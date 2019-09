La carrera de Giovani Dos Santos ha estado afectada por lesiones al menos desde el 2014 a la fecha, periodo en el que acumula 305 días lesionado, de acuerdo con cifras de Transfermarkt. El 53% del tiempo (días) que ha estado lesionado entre el 2014 al 2019 ha sido en los dos últimos años.

El sábado en el minuto 36 del Clásico Nacional entre América y Chivas inició una nueva etapa de recuperación. El defensa Antonio Briseño, realizó una entrada a Dos Santos con fuerza desmedida, que involucró una herida en el cuádriceps de la pierna derecha del jugador de las águilas, lo que provocará que esté fuera de las canchas por seis meses.

Ante la lesión del futbolista, Miguel Herrera expresó que se analizará la intención de la jugada para tomar cartas en el asunto.

“No quiero decir que haya ido con mala intención o que no haya sido accidental. Si es con mala intención obviamente merece un castigo fuerte, si es un accidente, pues obviamente lo juzgará la comisión disciplinaria, por supuesto nosotros como equipo, con la directiva analizaremos la jugada y se tomará la decisión que se tenga que tomar”, indicó Herrera.

Giovani, constantemente ha tenido problemas con las lesiones, en su paso por el LA Galaxy, se perdió casi la mitad de la temporada a causa de una lesión en el tendón, que el mismo jugador, cuestionó los métodos utilizados durante su rehabilitación.

“De una lesión muscular, porque se trataba de un tendón que estaba inflamado, ellos lo querían convertir en una operación. Después de la cuarta inyección me dijeron 'si no mejoras, te vamos a tener que abrir para ver qué tienes'. Estaban tratando de adivinar lo que tenía. Si me hubiera quedado en el Galaxy, a lo mejor ahorita estaríamos hablando de mi retiro”, expresó el mexicano.

Ahora justo cuando Dos Santos venía de dos titularidades consecutivas y formarse un regular en el once de Miguel Herrera, le viene una lesión que lo dejará fuera en la parte final del Apertura 2019.

Briseño, el causante de la lesión, expresó en redes sociales su postura sobre lo sucedido y ofreció disculpas.

“Gio, quiero reiterar mis disculpas, siento mucho lo sucedido, fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad, pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño. Somos compañeros de profesión y de verdad mis oraciones y de mi familia están contigo, espero verte pronto y recuperado amigo”, señaló en un video Antonio Briseño.