La Fórmula 1 puso un candado más fuerte a sus apariciones en Rusia. Días después de haber anunciado la cancelación del Gran Premio de Sochi, que se celebraría el 25 de septiembre, el campeonato de automovilismo prosiguió sus sanciones señalando que no habrá más circuitos en territorio ruso en años venideros.

“La Fórmula 1 puede confirmar que ha rescindido su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia. Significa que Rusia ya no tendrá una carrera en el futuro. La semana pasada la F1 anunció que es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en 2022 en las circunstancias actuales”, mencionó la organización en un comunicado a través de su portal oficial.

Esta decisión corta de tajo el plan de que la Fórmula 1 cambiara de sede para 2023 desde el autódromo de Sochi al de San Petersburgo (Igora Drive). De acuerdo con ESPN, el contrato de la Fórmula 1 con Rusia era hasta 2025, pero la situación actual ha finiquitado ese acuerdo aún con cuatro carreras por disputarse (2022, 2023, 2024 y 2025).

El vínculo entre Rusia y la Fórmula 1 nació en 2014 y desde entonces ya había controversias y críticas incluso por parte de gobiernos extranjeros, ya que en ese año se suscitó el conflicto por la anexión de Crimea, en el que el ejército ruso ingresó a territorio ucraniano, viviendo una tensión similar a la de 2022.

Sin embargo, el entonces primer ministro ruso, Vladimir Putin, ya había amarrado un contrato con la Fórmula 1 en 2010 a través de conversaciones con Bernie Ecclestone, que en aquella época fungía como CEO del Mundial de automovilismo. El acuerdo se estipuló a siete años y por más de 200 millones de dólares, según reveló Reuters.

La relación entre Putin y Ecclestone ya era muy cercana, relata CNN. En 2013, Ecclestone viajó a Sochi para ver cómo iban los preparativos del autódromo para acoger su primera carrera de Fórmula 1 y desde entonces el CEO lanzaba declaraciones en las que siempre se mostraba a favor del político ruso.

“Vladimir Putin no ha dicho que no está de acuerdo (con la homosexualidad), solo que no quiere que estas cosas se publiquen a una audiencia menor de 18 años. Estoy completamente de acuerdo con esos sentimientos y si hicieras un censo mundial encontrarías que el 90% del mundo también está de acuerdo. Tengo una gran admiración por él y su valentía para decir lo que dice. Puede molestar a algunas personas, pero así es el mundo. Así es como él ve (el mundo) y creo que tiene toda la razón”, llegó a mencionar Ecclestone en una entrevista con CNN a principios de 2014, sobre la forma en la que Vladimir Putin censuraba propaganda gay en su país y que había generado polémica en diversos países de Europa.

En años posteriores continuó con este tipo de respaldo a Putin. En 2017 le dijo al Financial Times: “Honestamente, creo que el tipo que debería dirigir Europa, el que más me impresionó, es el Sr. Putin, porque es un tipo que dice que va a hacer algo y lo hace. Es una persona de primera clase”.

Le dijo un discurso similar a The Times en 2019: “(Putin) es un buen tipo. Nunca ha hecho nada que no sea bueno para la gente. Me gustaría que dirigiera a Europa. No tenemos a nadie, así que no podría ser peor. Él hace lo que dice que va a hacer. Yo no soy partidario de la democracia. Necesitas un dictador y como dictador, dices: 'Esto es lo que voy a hacer'. En una democracia, se diluye”.

Gracias a ese respaldo de Ecclestone, la Fórmula 1 pudo echar raíces en Rusia e incluso Putin entregó los trofeos a los campeones de las carreras de 2014 y 2015. El inicio fue criticado por gobiernos exteriores que veían en conflicto de Crimea como una razón para no celebrar el campeonato en territorio ruso; uno de los más descontentos fue el parlamento británico.

“Si Rusia continúa como lo ha estado haciendo, entonces el Gran Premio es una de las muchas cosas que se les debería negar. Lo moralmente correcto es poner la carrera en espera (…) Si bien no estoy particularmente a favor de cancelar los eventos deportivos en un abrir y cerrar de ojos, creo que la Fórmula 1 debería reflejar la indignación mundial. Sería una respuesta importante y apropiada cancelar la carrera”, mencionó tres meses antes del debut de Rusia en F1, David Davis, ex ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores y parlamentario conservador del Reino Unido.

Las quejas no funcionaron y Rusia recibió ocho Grandes Premios entre 2014 y 2021, en los que el británico Lewis Hamilton se coronó en cinco ocasiones, seguido de Valtteri Bottas con dos y Nico Rosberg con una. El autódromo de Sochi tuvo una inversión de 194.5 millones de dólares entre 2011 y 2014, de acuerdo con Autosport, y recibió la credencial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para recibir a la F1 en agosto de 2014.

Según cifras de Fox Sports, la administración de Vladimir Putin ha invertido 366 millones de dólares en la pista del autódromo de San Petersburgo, que recibiría a la F1 en Rusia a partir de 2023. Además, se estima que la cuota que pagaba Rusia a la F1 para poder ser sede era de 67 millones al año.

Pilotos como Max Verstappen, vigente campeón, y Sebatian Vettel habían declarado que no correrían en la pista de Rusia durante la temporada 2022 por estar en desacuerdo con la invasión del ejército de ese país a Ucrania. Por ahora, Turquía, Bahréin y Qatar suenan como los candidatos más fuertes a reemplazar al circuito de Sochi el 25 de septiembre, pero la organización no ha tomado una decisión al respecto.

Bernie Ecclestone, cercano conocedor de Putin, declaró tras la cancelación del Gran Premio de Sochi 2022: “Probablemente (Vladimir Putin) no esté nada contento con lo que está pasando, pero con todas estas cosas, y siendo tildado de criminal y con el mundo en su contra, no creo que le importe demasiado una carrera de Fórmula 1”.

El Mundial de automovilismo se fue de Rusia tal y como llegó: con críticas hacia su gobierno y sede por conflictos bélicos, todo en un lapso de ocho años.

