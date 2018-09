“Puedes tener talento, tener todo, pero necesitas exigirte y demostrarlo”, fue una de las lecciones del manager Víctor Meza a Yuniesky Betancourt Pérez, cuando tenía 15 años.

Además, le inculcó la importancia de ser un buen compañero y tratar de mantener a un equipo unido, de lo contrario no iría a ningún lado. El beisbolista originario Santa Clara, Cuba, indicó que siempre trata de transmitirles a sus compañeros de equipo energía positiva aunque los resultados en la pizarra sean negativos.

Entonces, siempre que sale al campo a jugar Yuniesky busca reflejar esa alegría, porque simplemente así aprenden el deporte en su nación.

***

Betancourt Pérez, de 36 años, registró el segundo mejor promedio de bateo en la presente campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, con .406. A pesar de lo que indican los números, el pelotero enfatizó que es uno más y que su mayor aportación con los Guerreros de Oaxaca es su entusiasmo.

“Siempre trato de estar feliz, apoyar a los muchachos, si fallan mis compañeros trato de sacarlos de ese mal momento, de que el equipo se mantenga unido, que seamos una familia y que ellos me vean al 100%, para que ellos sientan que pueden dar lo mismo”, acotó.

La franquicia en este 2018 pasó de registrar la peor marca de la zona Sur, en la primera temporada, a disputar la Serie de Campeonato en la segunda temporada, periodo en el que estuvieron involucrados tres managers y el mando de la novena lo tiene Sergio Omar Gastélum.

“El equipo asimiló muy bien el cambio de manager y siempre que hay un cambio en la directiva saca de onda un poco a los jugadores, y Gastélum nos ha dado la confianza y eso es lo que nos ayudó a salir de ese mal momentos en el que estábamos pasando”, mencionó el pelotero.

La última ocasión que los Guerreros compitieron por el Campeonato de la zona Sur fue en el 2010 -caen ante Puebla 4-2-.

Los Guerreros aseguraron su participación en los playoffs tras vencer los Bravos de León en el juego de comodín y posteriormente dejaron fuera al campeón Leones de Yucatán y ahora buscan acceder a la Serie del Rey. El único campeonato que tiene la organización lo obtuvo en 1998.

***

Es 27 de julio del 2005. La franquicia de Tacoma Rainers enfrena a los Iowa Cubs, tras disputarse tres innings le piden a Yuniesky Betancourt que no continúe jugando. La instrucción le genera confusión.

Sus compañeros, en particular los de origen latino, le aclararon a Yuniesky que posiblemente al día siguiente lo subían a Grande Ligas y la razón por la que no siguió jugando era para evitar una lesión.

“Acabando el juego me dieron la noticia y no puede ni dormir. Llamé a mi familia para darles las noticia”, recuerda Betancourt Pérez, en consecuencia recorrió una distancia de 45.5 kilómetros entre Tacoma y Seattle, para que el 28 de julio del 2005 debutara con los Mariners.

La promesa de Mike Hargrove se cumplió. Yuniesky cuenta que en su primer año en ligas menores, el entonces manager de Seattle le comentó que iba a necesitar un shortstop y le pidió que se preparara bien.

“Pase lo que pase, tú vas sacar los hits del terreno”, aseveró Mike. Fueron palabras que le dieron confianza al cubano, ya que dejó de jugar sin la presión de si le iba mal lo mandarían a sentar. Su estancia en el equipo fue por cinco temporadas (2005 al 2009), posteriormente pasó tres campañas en Kansas City (2009, 2010 y 2013) y dos con Milwaukee Brewers (2011 y 2013).

Con Milwaukee participaste en playoffs, ¿qué destacas de dicha experiencia?

Fue un contraste muy brusco, porque venía de dos equipos en donde no se dieron las situaciones en colectivo y éramos equipos perdedores en ese momento. Llego a Milwaukee, pasamos a la postemporada, es donde he visto mayor unión entre los peloteros, éramos una familia, no creo que fuera por el talento por lo que llegamos tan lejos sino por cómo nos cuidábamos, fue una experiencia muy bonita. Es un sueño que todo pelotero quiere vivir.